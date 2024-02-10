Общество Пермяки продолжили уезжать на ПМЖ в другие регионы Пермьстат: население Пермского края сократилось в 2023 году 11 февраля 2024 в 09:43 Размер текста - 17 + За 11 месяцев 2023 года регион покинули 1,9 тысячи человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На территории Пермского края зафиксировали естественную убыль населения. Тенденция, наметившаяся несколько лет назад, связана с сокращением рождаемости и отъездом пермяков в другие регионы. Об этом свидетельствует отчет специалистов Пермьстата, которые проанализировали данные за 11 месяцев 2023 года. «За 11 месяцев 2023 года число жителей Прикамья сократилось на 9,5 тысячи человек. По сравнению с предыдущим годом по этому показателю фиксируют спад. За отчетный период 2022 года сокращение составило 10,6 тысячи человек», — указано на сайте ведомства. За 11 месяцев прошлого года регион покинули 1,9 тысячи человек. Как правило, пермяки переезжают в столицу РФ, Краснодарский край, Ленинградскую область и Санкт-Петербург. В конце 2023 года в Пермьстате отмечали, что жители края стали реже умирать. В ведомстве подчеркивали, что результатом развития текущих демографических процессов стала естественная убыль населения. На территории Пермского края зафиксировали естественную убыль населения. Тенденция, наметившаяся несколько лет назад, связана с сокращением рождаемости и отъездом пермяков в другие регионы. Об этом свидетельствует отчет специалистов Пермьстата, которые проанализировали данные за 11 месяцев 2023 года. «За 11 месяцев 2023 года число жителей Прикамья сократилось на 9,5 тысячи человек. По сравнению с предыдущим годом по этому показателю фиксируют спад. За отчетный период 2022 года сокращение составило 10,6 тысячи человек», — указано на сайте ведомства. За 11 месяцев прошлого года регион покинули 1,9 тысячи человек. Как правило, пермяки переезжают в столицу РФ, Краснодарский край, Ленинградскую область и Санкт-Петербург. В конце 2023 года в Пермьстате отмечали, что жители края стали реже умирать. В ведомстве подчеркивали, что результатом развития текущих демографических процессов стала естественная убыль населения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям