Пермяки стали реже умирать

Почти треть умерших — люди трудоспособного возраста Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермском крае отмечено снижение смертности и естественной убыли населения. Об этом свидетельствуют данные Пермьстата за первые девять месяцев года.

Позитивным фактором развития демографической ситуации в крае в текущем году является заметное снижение смертности (с 26582 до 24713 человек). Результатом развития текущих демографических процессов стала естественная убыль населения, которая составила 7610 человек (8966 за тот же период 2022 года)», — указано на сайте Пермьстата.

В ведомстве при этом отмечают, что среди умерших более 28% — люди трудоспособного возраста. Это негативно отражается на общих тенденциях депопуляции населения, говорят в Пермьстате.