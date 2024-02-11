В челябинском городе нашли мертвого человека в теплопункте

В теплопункте города Карталы обнаружили труп человека. Тревогу подняли случайные прохожие, сообщили 12 февраля URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
«В Карталах, на улице Пушкина, в одном из расположенном вдали от жилых домов теплопунктов прохожие заметили силуэт человека, неподвижно сидевшего рядом с трубами и не подававшего признаков жизни. О находке сообщили в полицию, но труднодоступность места потребовала привлечения спасателей», — пояснили в ПСС.
Чтоб достать тело погибшего мужчины потребовалось альпинистское снаряжение и мягкие носилки. С их помощью спасатели подняли тело на поверхность и передали сотрудникам правоохранительных органов. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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