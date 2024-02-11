11 февраля 2024
10 февраля 2024

В челябинском городе нашли мертвого человека в теплопункте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Смерть неизвестного подтвердили вызванные медики Фото:

В теплопункте города Карталы обнаружили труп человека. Тревогу подняли случайные прохожие, сообщили 12 февраля URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«В Карталах, на улице Пушкина, в одном из расположенном вдали от жилых домов теплопунктов прохожие заметили силуэт человека, неподвижно сидевшего рядом с трубами и не подававшего признаков жизни. О находке сообщили в полицию, но труднодоступность места потребовала привлечения спасателей», — пояснили в ПСС.

Чтоб достать тело погибшего мужчины потребовалось альпинистское снаряжение и мягкие носилки. С их помощью спасатели подняли тело на поверхность и передали сотрудникам правоохранительных органов. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В теплопункте города Карталы обнаружили труп человека. Тревогу подняли случайные прохожие, сообщили 12 февраля URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области. «В Карталах, на улице Пушкина, в одном из расположенном вдали от жилых домов теплопунктов прохожие заметили силуэт человека, неподвижно сидевшего рядом с трубами и не подававшего признаков жизни. О находке сообщили в полицию, но труднодоступность места потребовала привлечения спасателей», — пояснили в ПСС. Чтоб достать тело погибшего мужчины потребовалось альпинистское снаряжение и мягкие носилки. С их помощью спасатели подняли тело на поверхность и передали сотрудникам правоохранительных органов. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...