В Перми на пожаре погибли фотограф Станислав Ожигов и его сын

Спасти Ожиговых не удалось (архивное фото)
В Перми ночью 11 февраля в пожаре погибли фотограф Станислав Ожигов и его сын Ян. Об этом в соцсетях сообщили их родственники.
«Безмерное горе и ужас… Трагически погибли в пожаре Стас Ожигов и Ян Ожигов. Отец и сын… Тяжело что-либо говорить, нет слов», — написала в соцсети «ВКонтакте» Вера Ожигова. По ее словам, церемония прощания состоится 14 февраля по адресу: ул. Старцева, 61 в 15:00.
По данным портала Properm.ru, пожар произошел около 5 утра 11 января. Следственный комитет выясняет все обстоятельства ЧП. Станислав Ожигов снимал концерты, спектакли, художественные выставки.
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