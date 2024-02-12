В Перми на пожаре погибли фотограф Станислав Ожигов и его сын

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Спасти Ожиговых не удалось (архивное фото) Фото:

В Перми ночью 11 февраля в пожаре погибли фотограф Станислав Ожигов и его сын Ян. Об этом в соцсетях сообщили их родственники.

«Безмерное горе и ужас… Трагически погибли в пожаре Стас Ожигов и Ян Ожигов. Отец и сын… Тяжело что-либо говорить, нет слов», — написала в соцсети «ВКонтакте» Вера Ожигова. По ее словам, церемония прощания состоится 14 февраля по адресу: ул. Старцева, 61 в 15:00.

По данным портала Properm.ru, пожар произошел около 5 утра 11 января. Следственный комитет выясняет все обстоятельства ЧП. Станислав Ожигов снимал концерты, спектакли, художественные выставки.

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В Перми ночью 11 февраля в пожаре погибли фотограф Станислав Ожигов и его сын Ян. Об этом в соцсетях сообщили их родственники. «Безмерное горе и ужас… Трагически погибли в пожаре Стас Ожигов и Ян Ожигов. Отец и сын… Тяжело что-либо говорить, нет слов», — написала в соцсети «ВКонтакте» Вера Ожигова. По ее словам, церемония прощания состоится 14 февраля по адресу: ул. Старцева, 61 в 15:00. По данным портала Properm.ru, пожар произошел около 5 утра 11 января. Следственный комитет выясняет все обстоятельства ЧП. Станислав Ожигов снимал концерты, спектакли, художественные выставки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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