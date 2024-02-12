Снявшим скальп у жителя Электростали дали 3,5 года колонии

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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Двое мужчин осуждены на 3,5 года за причинение травмы жителю Электростали Фото:

В Электростали двух мужчин признали виновными в хулиганстве и причинении местному жителю травм головы. Их приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

«Каждому из мужчин назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ГУ СК РФ по Московской области, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Следствие и суд установили, что в июле 2023 года мужчины, находясь в алкогольном опьянении, увидели двух молодых людей, у одного из которых были окрашенные волосы. Они начали оскорблять и угрожать юношам. После чего один из подсудимых передал нож своему сообщнику. Тот напал на 19-летнего парня и снял скальп.

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В Электростали двух мужчин признали виновными в хулиганстве и причинении местному жителю травм головы. Их приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. «Каждому из мужчин назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ГУ СК РФ по Московской области, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Следствие и суд установили, что в июле 2023 года мужчины, находясь в алкогольном опьянении, увидели двух молодых людей, у одного из которых были окрашенные волосы. Они начали оскорблять и угрожать юношам. После чего один из подсудимых передал нож своему сообщнику. Тот напал на 19-летнего парня и снял скальп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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