Снявшим скальп у жителя Электростали дали 3,5 года колонии

12 февраля 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Двое мужчин осуждены на 3,5 года за причинение травмы жителю Электростали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Электростали двух мужчин признали виновными в хулиганстве и причинении местному жителю травм головы. Их приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. «Каждому из мужчин назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ГУ СК РФ по Московской области, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Следствие и суд установили, что в июле 2023 года мужчины, находясь в алкогольном опьянении, увидели двух молодых людей, у одного из которых были окрашенные волосы. Они начали оскорблять и угрожать юношам. После чего один из подсудимых передал нож своему сообщнику. Тот напал на 19-летнего парня и снял скальп.

В Электростали двух мужчин признали виновными в хулиганстве и причинении местному жителю травм головы. Их приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. «Каждому из мужчин назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ГУ СК РФ по Московской области, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что собранные доказательства были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Следствие и суд установили, что в июле 2023 года мужчины, находясь в алкогольном опьянении, увидели двух молодых людей, у одного из которых были окрашенные волосы. Они начали оскорблять и угрожать юношам. После чего один из подсудимых передал нож своему сообщнику. Тот напал на 19-летнего парня и снял скальп.