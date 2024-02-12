12 февраля 2024

В Березниках на остановке обнаружили труп мужчины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работают сотрудники полиции Фото:

В Березниках на остановке общественного транспорта было обнаружено тело погибшего мужчины. На место приехали сотрудники полиции.

«Утром на остановке ул. Мира возле торгового центра „Миллениум“ обнаружено тело мужчины. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщает издание «Свое ТВ — Пермский край». В своем сообществе в соцсети «ВКонтакте» телеканал опубликовал видеозапись с места гибели пермяка.

На кадрах видно, что на место обнаружения тела погибшего приехали сотрудники полиции и представители компании, которая занимается перевозкой тел погибших. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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В Березниках на остановке общественного транспорта было обнаружено тело погибшего мужчины. На место приехали сотрудники полиции. «Утром на остановке ул. Мира возле торгового центра „Миллениум“ обнаружено тело мужчины. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщает издание «Свое ТВ — Пермский край». В своем сообществе в соцсети «ВКонтакте» телеканал опубликовал видеозапись с места гибели пермяка. На кадрах видно, что на место обнаружения тела погибшего приехали сотрудники полиции и представители компании, которая занимается перевозкой тел погибших. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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