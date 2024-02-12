На месте происшествия работают сотрудники полиции
В Березниках на остановке общественного транспорта было обнаружено тело погибшего мужчины. На место приехали сотрудники полиции.
«Утром на остановке ул. Мира возле торгового центра „Миллениум“ обнаружено тело мужчины. Обстоятельства случившегося выясняются», — сообщает издание «Свое ТВ — Пермский край». В своем сообществе в соцсети «ВКонтакте» телеканал опубликовал видеозапись с места гибели пермяка.
На кадрах видно, что на место обнаружения тела погибшего приехали сотрудники полиции и представители компании, которая занимается перевозкой тел погибших. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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