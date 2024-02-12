Назван фаворит на выборах мэра Катав-Ивановска

13 февраля 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Мэрское кресло обретет нового владельца 14 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кадровая комиссия челябинского реготделения «Единой России» определилась с фаворитом на выборах мэра Катав-Ивановска. Об этом 13 февраля URA.RU сообщили в политсовете регионального отделения партии. «Кадровая комиссия регионального отделения рассмотрела кандидатуры на выборах главы Катав-Ивановска. Членам фракции „Единой России“ в совете депутатов Катав-Ивановского городского поселения рекомендовано поддержать на выборах главы Ивана Решетова», — сообщили агентству в политсовете. На выборах мэра в Катав-Ивановске депутаты выберут главу из трех кандидатов. Отбор конкурсной комиссии прошли председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов, замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов. Выборы состоятся на заседании, которое состоится 14 февраля. Представители «Единой России» представляют большинство в Катав-Ивановском горсовете. Из 14 действующих депутатов 10 шли на выборы именно от этой партии. Выборы состоятся после того, как мэр Андрей Елисеев в октябре 2023 года досрочно подал в отставку. Сделал он это после разноса губернатора Алексея Текслера, устроенного главе района Николаю Шимановичу из-за плохой подготовки к зиме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кадровая комиссия челябинского реготделения «Единой России» определилась с фаворитом на выборах мэра Катав-Ивановска. Об этом 13 февраля URA.RU сообщили в политсовете регионального отделения партии. «Кадровая комиссия регионального отделения рассмотрела кандидатуры на выборах главы Катав-Ивановска. Членам фракции „Единой России“ в совете депутатов Катав-Ивановского городского поселения рекомендовано поддержать на выборах главы Ивана Решетова», — сообщили агентству в политсовете. На выборах мэра в Катав-Ивановске депутаты выберут главу из трех кандидатов. Отбор конкурсной комиссии прошли председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов, замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов. Выборы состоятся на заседании, которое состоится 14 февраля. Представители «Единой России» представляют большинство в Катав-Ивановском горсовете. Из 14 действующих депутатов 10 шли на выборы именно от этой партии. Выборы состоятся после того, как мэр Андрей Елисеев в октябре 2023 года досрочно подал в отставку. Сделал он это после разноса губернатора Алексея Текслера, устроенного главе района Николаю Шимановичу из-за плохой подготовки к зиме.