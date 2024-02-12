12 февраля 2024

Назван фаворит на выборах мэра Катав-Ивановска

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрское кресло обретет нового владельца 14 февраля Фото:

Кадровая комиссия челябинского реготделения «Единой России» определилась с фаворитом на выборах мэра Катав-Ивановска. Об этом 13 февраля URA.RU сообщили в политсовете регионального отделения партии.

«Кадровая комиссия регионального отделения рассмотрела кандидатуры на выборах главы Катав-Ивановска. Членам фракции „Единой России“ в совете депутатов Катав-Ивановского городского поселения рекомендовано поддержать на выборах главы Ивана Решетова», — сообщили агентству в политсовете.

На выборах мэра в Катав-Ивановске депутаты выберут главу из трех кандидатов. Отбор конкурсной комиссии прошли председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов, замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов.

Выборы состоятся на заседании, которое состоится 14 февраля. Представители «Единой России» представляют большинство в Катав-Ивановском горсовете. Из 14 действующих депутатов 10 шли на выборы именно от этой партии.

Выборы состоятся после того, как мэр Андрей Елисеев в октябре 2023 года досрочно подал в отставку. Сделал он это после разноса губернатора Алексея Текслера, устроенного главе района Николаю Шимановичу из-за плохой подготовки к зиме.

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Кадровая комиссия челябинского реготделения «Единой России» определилась с фаворитом на выборах мэра Катав-Ивановска. Об этом 13 февраля URA.RU сообщили в политсовете регионального отделения партии. «Кадровая комиссия регионального отделения рассмотрела кандидатуры на выборах главы Катав-Ивановска. Членам фракции „Единой России“ в совете депутатов Катав-Ивановского городского поселения рекомендовано поддержать на выборах главы Ивана Решетова», — сообщили агентству в политсовете. На выборах мэра в Катав-Ивановске депутаты выберут главу из трех кандидатов. Отбор конкурсной комиссии прошли председатель правления товарищества собственников жилья «Домовой» Владимир Малахов, замдиректора коммунального МУПа Озерска Антон Буренков и директор комплексного центра социального обслуживания населения Катав-Ивановска Иван Решетов. Выборы состоятся на заседании, которое состоится 14 февраля. Представители «Единой России» представляют большинство в Катав-Ивановском горсовете. Из 14 действующих депутатов 10 шли на выборы именно от этой партии. Выборы состоятся после того, как мэр Андрей Елисеев в октябре 2023 года досрочно подал в отставку. Сделал он это после разноса губернатора Алексея Текслера, устроенного главе района Николаю Шимановичу из-за плохой подготовки к зиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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