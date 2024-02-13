Песков назвал прибалтийских политиков причастными к надругательству над историей

Песков обвинил прибалтийских политиков в надругательстве над исторической памятью
МВД РФ объявило в розыск министра культуры Литвы Симонас Кайрис потому, что прибалтийские политики надругаются над исторической памятью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Это люди ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью. Это люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению к нашей стране и исторической памяти», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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