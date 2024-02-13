Песков назвал прибалтийских политиков причастными к надругательству над историей

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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков обвинил прибалтийских политиков в надругательстве над исторической памятью Фото:

МВД РФ объявило в розыск министра культуры Литвы Симонас Кайрис потому, что прибалтийские политики надругаются над исторической памятью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Это люди ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью. Это люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению к нашей стране и исторической памяти», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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МВД РФ объявило в розыск министра культуры Литвы Симонас Кайрис потому, что прибалтийские политики надругаются над исторической памятью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это люди ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью. Это люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению к нашей стране и исторической памяти», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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