Изделия из Магнитогорска бойцы взяли на испытание в ходе СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приборы малошумной стрельбы, в быту называемые глушителями, и пламегасители VIY из Магнитогорска (Челябинская область) испытывают на фронтах СВО. Как URA.RU сообщил директор компании «СИНТЕЗ» Андрей Горбунов, инженеры предложили дульные устройства для пламегашения и рассеивания звука выстрела.

«Военные испытывают нашу гибридную разработку. Устройство включает в себя пламегаситель и газоразгруженный дульный тормоз-компенсатор закрытого типа (ДТКП) для рассеивания звука выстрела. При военных действиях разработка маскирует стрелка как в ночное, так и в дневное время суток. Бойца сложно обнаружить», — сообщил URA.RU Горбунов.

Для применения в СВО предложены две дульные насадки. Одна несет функции пламегашения, а другая совмещает в себе двойной функционал пламегашения и рассеивания звука выстрела. За счет модульности устройства возможно отдельное применение пламегасителя без «банки», накручивающейся сверху. Дульные насадки на стрелковое оружие VIY, прежде всего, разработаны для автомата Калашникова калибра 5,45 мм. Для применения в ходе спецоперации изготовили также на калибр 7,62 мм, который, кроме того, широко востребован на международном рынке.

Линейку продолжили развивать. Инженеры «СИНТЕЗа» разработали дульную насадку пламегашения для пулемета РПК и самозарядного карабина Симонова (СКС). Создали также модификацию пламегасителя для семейства полуавтоматических винтовок, основанных на конструкции Colt AR-15 или подобных ей. В настоящий момент с продукцией знакомится партнер-дистрибьютер в ОАЭ.

ДТКП VIY на автомате Калашникова делает выстрел бесшумным Фото: telegram-канал VIY