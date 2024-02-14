Челябинского экс-таможенника, отбывающего срок в колонии, признали банкротом

Сухроб Лутфуллоев задолжал около 6,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом бывшего сотрудника таможни Сухроба Лутфуллоева, отбывающего срок за покушение на мошенничество. Информацию об этом опубликовали на сайте суда.

«Суд решил признать несостоятельным Сухроба Лутфуллоева. Ввести в его отношении процедуру реализации имущества сроком до 25 июля 2024 года», — говорится в тексте решения суда.

Финансовым управляющим в деле о банкротстве Лутфуллоева утвердили члена Союза «Саморегулируемая организация „Гильдия арбитражных управляющих“» Дмитрия Мельника. За пять рабочих дней до следующего заседания, то есть к 19 июля, он должен предоставить суду отчет о реализации имущества бывшего таможенника.

В число кредиторов Лутфуллоев вошли АО КБ «Пойдем!», Виктор Алябьев, Виктор Кузнецов, Константин Кудрявцев, КПКГ «Центр КапиалКредит». Общая сумма задолженности составила почти 6,5 млн рублей.

Лутфуллоев заявил о банкротстве из колонии, куда попал осенью 2022 года по обвинениям в покушении на мошенничество. Улики были неопровержимые — бывшего таможенника задержали при получении денег от бизнесмена, которого он ввел в заблуждение своими обещаниями помочь с ввозом товаров в РФ. При этом Лутфуллоев понимал, что возможностей повлиять на это у него нет. Однако все равно решился на аферу.

По итогу Тверской райсуд Москвы признал экс-таможенника виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года в колонии строгого режима.