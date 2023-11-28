Осужденный за мошенничество челябинский экс-таможенник заявил из колонии о своем банкротстве

Челябинский экс-таможенник Лутфуллоев банкротит сам себя из колонии

29 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Сухроб Лутфуллоев имеет многомиллионные долги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший высокопоставленный сотрудник Челябинской таможни, отбывающий срок за покушение на мошенничество, Сухроб Лутфуллоев заявил о своем банкротстве из колонии. Заявление появилось в базе данных арбитражного суда. «Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом. Должник Лутфуллоев Сухроб Курбоналиевич. Сумма исковых требований — 6 млн 452 тысяч 933 рубля 57 копеек», — говорится в карточке дела. Согласно банку данных исполнительных производств, на сегодняшний день сумма долга Лутфуллоева составляет чуть более 6,4 млн рублей. А сумма исполнительских сборов приближается к 800 тысячам рублей. Все девять исполнительных производств были открыты в разное время, начиная с 2011 года. Лутфулоев был задержан сотрудниками ФСБ 1 сентября 2021 года при получении денег, за которые он якобы мог помочь одному из коммерсантов беспрепятственно ввозить фуры с товаром в РФ. При этом он знал, что никак не может повлиять на прохождение таможенного контроля. Однако, несмотря на это, ему удалось убедить бизнесмена, что он сможет помочь. Спустя год взаимодействия с Лутфуллоевым, предприниматель понял, что стал жертвой мошенничества и заявил об этом в правоохранительные органы. После задержания Лутфуллоева следствие пришло к выводу, что за все время он мог получить от коммерсанта 66 тысяч долларов. По среднему курсу доллара за 2021—2022 годы эта сумма превышает 4,6 млн рублей. Следствие шло чуть более полугода. В начале марта 2022 года дело Лутфуллоева поступило в Тверской райсуд Москвы. А спустя еще почти семь месяцев суд озвучил приговор, согласно которому экс-таможеннику назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года и три месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Лутфуллоев проходил службу в Челябинской таможне в период с 2005 по 2008 года. Занимал должность старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела. Он приходится родственником экс-председателю Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, чей муж также попадал под следствие за ДТП, в котором пострадал человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший высокопоставленный сотрудник Челябинской таможни, отбывающий срок за покушение на мошенничество, Сухроб Лутфуллоев заявил о своем банкротстве из колонии. Заявление появилось в базе данных арбитражного суда. «Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом. Должник Лутфуллоев Сухроб Курбоналиевич. Сумма исковых требований — 6 млн 452 тысяч 933 рубля 57 копеек», — говорится в карточке дела. Согласно банку данных исполнительных производств, на сегодняшний день сумма долга Лутфуллоева составляет чуть более 6,4 млн рублей. А сумма исполнительских сборов приближается к 800 тысячам рублей. Все девять исполнительных производств были открыты в разное время, начиная с 2011 года. Лутфулоев был задержан сотрудниками ФСБ 1 сентября 2021 года при получении денег, за которые он якобы мог помочь одному из коммерсантов беспрепятственно ввозить фуры с товаром в РФ. При этом он знал, что никак не может повлиять на прохождение таможенного контроля. Однако, несмотря на это, ему удалось убедить бизнесмена, что он сможет помочь. Спустя год взаимодействия с Лутфуллоевым, предприниматель понял, что стал жертвой мошенничества и заявил об этом в правоохранительные органы. После задержания Лутфуллоева следствие пришло к выводу, что за все время он мог получить от коммерсанта 66 тысяч долларов. По среднему курсу доллара за 2021—2022 годы эта сумма превышает 4,6 млн рублей. Следствие шло чуть более полугода. В начале марта 2022 года дело Лутфуллоева поступило в Тверской райсуд Москвы. А спустя еще почти семь месяцев суд озвучил приговор, согласно которому экс-таможеннику назначили наказание в виде лишения свободы на срок три года и три месяца с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Лутфуллоев проходил службу в Челябинской таможне в период с 2005 по 2008 года. Занимал должность старшего оперуполномоченного оперативно-розыскного отдела. Он приходится родственником экс-председателю Центрального райсуда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой, чей муж также попадал под следствие за ДТП, в котором пострадал человек.