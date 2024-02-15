Управление ФСБ России по Челябинской области отмечает свое 90-летие

Сотрудники ФСБ стоят на страже интересов региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление ФСБ России по Челябинской области 16 февраля 2024 года отмечает 90 лет со дня образования. Сотрудники Управления вместе с жителями региона достойно прошли через выпавшие на страну испытания, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Историю Управления принято отсчитывать с 16 февраля 1934 года, когда территория огромной Уральской области была поделена между ближайшими регионами. Также через несколько месяцев после формирования аппарата полномочного представительства ОГПУ в регионе ведомство было переименовано в НКВД», — заявили в пресс-службе УФСБ по области.

Сотрудники службы вместе с жителями региона прошли через разные исторические вехи — строительство промышленных гигантов, таких как Магнитогорский металлургический комбинат, Челябинский тракторный завод, Станкомаш, завод им. Колющенко и другие опорных предприятий региона. В годы войны сотрудники УНКВД по Челябинской области, ушедшие на фронт, принимали участие во многих разведывательных разработках особых отделов и военной контрразведки СМЕРШ.

«145 южноуральских чекистов ушли на фронт, 99 из них погибли на полях сражений. По окончании войны более 600 фронтовиков и 200 тружеников тыла в дальнейшем проходили службу в Челябинском Управлении. Среди них герой Советского Союза Григорий Васев и герой РФ Виктор Самойлин», — отмечают в ведомстве.

Благодаря работе чекистов жесточайший режим секретности на предприятиях сохранялся на протяжении десятилетий, и лишь в конце 1980-х годов Запад узнал о существовании закрытых «атомных» городов. Сотрудниками Управления в послевоенные годы также были разоблачены вражеские пособники, каратели, агенты «абвера» и диверсанты разведшкол, которые осели на Урале. Многие сотрудники выполняли интернациональный долг в Афганистане, стали участниками контртеррористических операций на Северном Кавказе.

В УФСБ подчеркивают, сегодня сотрудники оперативных подразделений успешно противодействуют терроризму и экстремизму, пресекают коррупционные преступления, ликвидируют каналы контрабандной поставки вооружения и военной техники, продукции военного назначения и наркотиков. Ведут непримиримую борьбу с фактами компьютерной разведки иностранными спецслужбами в отношении оборонно-промышленного комплекса государственной власти.