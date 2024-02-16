Российские военные создали «подземный город» для личного состава Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВС РФ создали «подземный город» на херсонском направлении. Об этом рассказал начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр» с позывным «Лис».

«Здесь мы организовали подземный город. Все блиндажи, где у нас проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, на них — земляными насыпями», — сказал начальник, передает РИА Новости. Он добавил, что это нужно было для того, чтобы обезопасить личный состав от артиллерийских снарядов, осколков и сбросов с коптеров.

По словам начальника, в «подземном городе» имеются жилые помещения, кухня, баня, спортзал и другие необходимые вещи для жизни. Кроме того, блиндажи оборудованы печками, связью, электричеством, а также системой центрального оповещения, заключил он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что все попытки украинских сил провести десантную операцию на херсонском направлении провалились. По его словам, части морской пехоты и сил специальных операций ВСУ несут колоссальные потери из-за слаженных действий российских сил, передает «Национальная служба новостей».