Челябинцам рассказали, как получить льготные лекарства

Жители Челябинской области могут получить более 800 лекарств бесплатно

16 февраля 2024 в 09:47 Размер текста - 17 +

В перечень вошли свыше 5 тысяч торговых наименований медикаментов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Льготники Челябинской области могут получить более 800 препаратов (свыше пяти тысяч торговых названий) медикаментов бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Льготники могут получить бесплатно или со скидкой препараты по перечню, утвержденному распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включает более 800 препаратов и более 5000 торговых названий, в том числе безрецептурные лекарства», — уточнили в пресс-службе организации. В КСП пояснили, что льготные лекарства предоставляются по системе обязательного медицинского страхования определенным категориям граждан. Это герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры ордена Славы, пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ, боевых действий, инвалиды 1 группы и неработающие 2 группы, лица на иждивении государства. Кроме того, бесплатные лекарства положены женщинам в период беременности и родов, а также детям до трех лет, до шести лет — из многодетных семей, а до 18 лет — с инвалидностью. Кроме того, медикаменты выдадут жителям, которые страдают определенными видами заболеваний, к примеру, рак, туберкулез, ВИЧ и так далее. Часть граждан могут получить лекарства со скидкой 50%. Для того, чтобы определить категорию льготы и получить медикаменты, нужно обращаться в отделы соцзащиты, поликлиники и в ФОМС. Человека включат в реестр, после чего врач выпишет рецепт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Льготники Челябинской области могут получить более 800 препаратов (свыше пяти тысяч торговых названий) медикаментов бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Льготники могут получить бесплатно или со скидкой препараты по перечню, утвержденному распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов включает более 800 препаратов и более 5000 торговых названий, в том числе безрецептурные лекарства», — уточнили в пресс-службе организации. В КСП пояснили, что льготные лекарства предоставляются по системе обязательного медицинского страхования определенным категориям граждан. Это герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры ордена Славы, пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ, боевых действий, инвалиды 1 группы и неработающие 2 группы, лица на иждивении государства. Кроме того, бесплатные лекарства положены женщинам в период беременности и родов, а также детям до трех лет, до шести лет — из многодетных семей, а до 18 лет — с инвалидностью. Кроме того, медикаменты выдадут жителям, которые страдают определенными видами заболеваний, к примеру, рак, туберкулез, ВИЧ и так далее. Часть граждан могут получить лекарства со скидкой 50%. Для того, чтобы определить категорию льготы и получить медикаменты, нужно обращаться в отделы соцзащиты, поликлиники и в ФОМС. Человека включат в реестр, после чего врач выпишет рецепт.