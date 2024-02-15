15 февраля 2024

В Перми утвержден состав совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне

Мэр Перми Соснин возглавил совет по сохранению исторической памяти о ВОВ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инаугурация мэра Эдуарда Соснина. Пермь, соснин эдуард
Эдуард Соснин возглавил совет по сохранению исторической памяти о ВОВ Фото:

Власти Перми утвердили состав совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Постановление главы города Эдуарда Соснина, который возглавил совещательный орган, размещено на сайте мэрии.

«Утвердить прилагаемый состав совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне на территории города Перми», — сказано в постановлении. В состав совета войдут 24 человека, в том числе сотрудники мэрии, депутаты гордумы, представители науки, средств массовой информации, некоммерческих организаций. В числе прочих в него вошли заместители Соснина Екатерина Мальцева и Сергей Трошков, директор школы инженерной мысли имени Соловьева Игорь Гладнев, глава совета ветеранов Перми Игорь Шигабутдинов и другие.

Решение об учреждении указанного совещательного органа власти Перми приняли в конце 2023 года. Сообщалось, что его целями являются сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, вкладе жителей Перми в победу и популяризация исторических знаний о ВОВ.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Перми утвердили состав совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Постановление главы города Эдуарда Соснина, который возглавил совещательный орган, размещено на сайте мэрии. «Утвердить прилагаемый состав совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне на территории города Перми», — сказано в постановлении. В состав совета войдут 24 человека, в том числе сотрудники мэрии, депутаты гордумы, представители науки, средств массовой информации, некоммерческих организаций. В числе прочих в него вошли заместители Соснина Екатерина Мальцева и Сергей Трошков, директор школы инженерной мысли имени Соловьева Игорь Гладнев, глава совета ветеранов Перми Игорь Шигабутдинов и другие. Решение об учреждении указанного совещательного органа власти Перми приняли в конце 2023 года. Сообщалось, что его целями являются сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, вкладе жителей Перми в победу и популяризация исторических знаний о ВОВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...