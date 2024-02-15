В Перми утвержден состав совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне

Власти Перми утвердили состав совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Постановление главы города Эдуарда Соснина, который возглавил совещательный орган, размещено на сайте мэрии.
«Утвердить прилагаемый состав совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне на территории города Перми», — сказано в постановлении. В состав совета войдут 24 человека, в том числе сотрудники мэрии, депутаты гордумы, представители науки, средств массовой информации, некоммерческих организаций. В числе прочих в него вошли заместители Соснина Екатерина Мальцева и Сергей Трошков, директор школы инженерной мысли имени Соловьева Игорь Гладнев, глава совета ветеранов Перми Игорь Шигабутдинов и другие.
Решение об учреждении указанного совещательного органа власти Перми приняли в конце 2023 года. Сообщалось, что его целями являются сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, вкладе жителей Перми в победу и популяризация исторических знаний о ВОВ.
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