В Перми утвержден состав совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне

Мэр Перми Соснин возглавил совет по сохранению исторической памяти о ВОВ

16 февраля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин возглавил совет по сохранению исторической памяти о ВОВ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми утвердили состав совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Постановление главы города Эдуарда Соснина, который возглавил совещательный орган, размещено на сайте мэрии. «Утвердить прилагаемый состав совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне на территории города Перми», — сказано в постановлении. В состав совета войдут 24 человека, в том числе сотрудники мэрии, депутаты гордумы, представители науки, средств массовой информации, некоммерческих организаций. В числе прочих в него вошли заместители Соснина Екатерина Мальцева и Сергей Трошков, директор школы инженерной мысли имени Соловьева Игорь Гладнев, глава совета ветеранов Перми Игорь Шигабутдинов и другие. Решение об учреждении указанного совещательного органа власти Перми приняли в конце 2023 года. Сообщалось, что его целями являются сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, вкладе жителей Перми в победу и популяризация исторических знаний о ВОВ.

Власти Перми утвердили состав совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Постановление главы города Эдуарда Соснина, который возглавил совещательный орган, размещено на сайте мэрии. «Утвердить прилагаемый состав совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне на территории города Перми», — сказано в постановлении. В состав совета войдут 24 человека, в том числе сотрудники мэрии, депутаты гордумы, представители науки, средств массовой информации, некоммерческих организаций. В числе прочих в него вошли заместители Соснина Екатерина Мальцева и Сергей Трошков, директор школы инженерной мысли имени Соловьева Игорь Гладнев, глава совета ветеранов Перми Игорь Шигабутдинов и другие. Решение об учреждении указанного совещательного органа власти Перми приняли в конце 2023 года. Сообщалось, что его целями являются сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, вкладе жителей Перми в победу и популяризация исторических знаний о ВОВ.