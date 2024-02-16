Полиция ХМАО проверяет мужчину, который продавал мины у военкомата

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Клипарт. Сургут, полиция, машина
Полиция проверяет мужчину, который продавал сигнальные мины у военкомата Фото:

В Нижневартовске полиция проверяет мужчину, который пытался продать две дымовые шашки и две сигнальные мины возле городского военкомата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«На месте работали сотрудники полиции. Проводится проверка», — рассказали в ведомстве.

Сам вартовчанин пояснил, что купил сигнальные шашки и мины на сервисе бесплатных объявлений, а сейчас решил их продать. Силовики выясняют обстоятельства инцидента.

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В Нижневартовске полиция проверяет мужчину, который пытался продать две дымовые шашки и две сигнальные мины возле городского военкомата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На месте работали сотрудники полиции. Проводится проверка», — рассказали в ведомстве. Сам вартовчанин пояснил, что купил сигнальные шашки и мины на сервисе бесплатных объявлений, а сейчас решил их продать. Силовики выясняют обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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