Полиция ХМАО проверяет мужчину, который продавал мины у военкомата

Полиция проверяет мужчину, который продавал сигнальные мины у военкомата
В Нижневартовске полиция проверяет мужчину, который пытался продать две дымовые шашки и две сигнальные мины возле городского военкомата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«На месте работали сотрудники полиции. Проводится проверка», — рассказали в ведомстве.
Сам вартовчанин пояснил, что купил сигнальные шашки и мины на сервисе бесплатных объявлений, а сейчас решил их продать. Силовики выясняют обстоятельства инцидента.
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