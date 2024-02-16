Полиция ХМАО проверяет мужчину, который продавал мины у военкомата

16 февраля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Полиция проверяет мужчину, который продавал сигнальные мины у военкомата Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске полиция проверяет мужчину, который пытался продать две дымовые шашки и две сигнальные мины возле городского военкомата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На месте работали сотрудники полиции. Проводится проверка», — рассказали в ведомстве. Сам вартовчанин пояснил, что купил сигнальные шашки и мины на сервисе бесплатных объявлений, а сейчас решил их продать. Силовики выясняют обстоятельства инцидента.

В Нижневартовске полиция проверяет мужчину, который пытался продать две дымовые шашки и две сигнальные мины возле городского военкомата. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На месте работали сотрудники полиции. Проводится проверка», — рассказали в ведомстве. Сам вартовчанин пояснил, что купил сигнальные шашки и мины на сервисе бесплатных объявлений, а сейчас решил их продать. Силовики выясняют обстоятельства инцидента.