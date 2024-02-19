В Челябинске лишь пятеро из 31 мигрантов сдали экзамен по русскому языку

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Клипарт. Сургут, егэ, школа, экзамены, идет экзамен
Лишь шестая часть из заявившихся прошла экзамен Фото:

В Челябинске экзамен по знанию русского языка среди мигрантов прошла лишь шестая часть экзаменуемых: пять человек из 31. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, успешно справившиеся с экзаменом теперь могут подать заявление на переселение в РФ.

«Собеседование прошли 31 иностранный гражданин, пятеро из которых признаны владеющими русским языком. Соотечественники, признанные владеющими русским языком, вправе подать заявление на участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что экзамен включал в себя собеседование. На нем оценивались умения поддерживать беседу, понимать информацию социально-бытового и культурного характера, а также использовать грамматические и лексические навыки оформления высказываний.

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В Челябинске экзамен по знанию русского языка среди мигрантов прошла лишь шестая часть экзаменуемых: пять человек из 31. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, успешно справившиеся с экзаменом теперь могут подать заявление на переселение в РФ. «Собеседование прошли 31 иностранный гражданин, пятеро из которых признаны владеющими русским языком. Соотечественники, признанные владеющими русским языком, вправе подать заявление на участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что экзамен включал в себя собеседование. На нем оценивались умения поддерживать беседу, понимать информацию социально-бытового и культурного характера, а также использовать грамматические и лексические навыки оформления высказываний.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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