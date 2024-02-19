В Челябинске лишь пятеро из 31 мигрантов сдали экзамен по русскому языку

19 февраля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Лишь шестая часть из заявившихся прошла экзамен Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинске экзамен по знанию русского языка среди мигрантов прошла лишь шестая часть экзаменуемых: пять человек из 31. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, успешно справившиеся с экзаменом теперь могут подать заявление на переселение в РФ. «Собеседование прошли 31 иностранный гражданин, пятеро из которых признаны владеющими русским языком. Соотечественники, признанные владеющими русским языком, вправе подать заявление на участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что экзамен включал в себя собеседование. На нем оценивались умения поддерживать беседу, понимать информацию социально-бытового и культурного характера, а также использовать грамматические и лексические навыки оформления высказываний.

В Челябинске экзамен по знанию русского языка среди мигрантов прошла лишь шестая часть экзаменуемых: пять человек из 31. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, успешно справившиеся с экзаменом теперь могут подать заявление на переселение в РФ. «Собеседование прошли 31 иностранный гражданин, пятеро из которых признаны владеющими русским языком. Соотечественники, признанные владеющими русским языком, вправе подать заявление на участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что экзамен включал в себя собеседование. На нем оценивались умения поддерживать беседу, понимать информацию социально-бытового и культурного характера, а также использовать грамматические и лексические навыки оформления высказываний.