Премьер Чехии обвинил Россию в протестах фермеров

Протесты фермеров в Праге, организованные против аграрной политики Евросоюза, санкционированы сторонниками Кремля. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала.
«У сегодняшней демонстрации мало общего с борьбой за улучшение условий фермеров. Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремля и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев», — написал Петр Фиала в соцсети X.
Ранее стало известно, что 19 февраля сотни фермеров съехались на тракторах в Прагу. Они участвуют в акции протеста из-з несогласия с аграрной политикой ЕС и чешских властей. В СМИ также сообщали, что демонстранты намерены пригнать тысячу тракторов, чтобы перекрыть основные въезды в столицу.
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