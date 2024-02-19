Премьер Чехии обвинил Россию в протестах фермеров

Премьер Чехии Фиала: протесты фермеров в Праге организованы сторонниками России
© Служба новостей «URA.RU»
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Петр Фиала заявил, что фермеры в Праге борются не за улучшение своих условий Фото:

Протесты фермеров в Праге, организованные против аграрной политики Евросоюза, санкционированы сторонниками Кремля. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«У сегодняшней демонстрации мало общего с борьбой за улучшение условий фермеров. Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремля и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев», — написал Петр Фиала в соцсети X.

Ранее стало известно, что 19 февраля сотни фермеров съехались на тракторах в Прагу. Они участвуют в акции протеста из-з несогласия с аграрной политикой ЕС и чешских властей. В СМИ также сообщали, что демонстранты намерены пригнать тысячу тракторов, чтобы перекрыть основные въезды в столицу.

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Протесты фермеров в Праге, организованные против аграрной политики Евросоюза, санкционированы сторонниками Кремля. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала. «У сегодняшней демонстрации мало общего с борьбой за улучшение условий фермеров. Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремля и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев», — написал Петр Фиала в соцсети X. Ранее стало известно, что 19 февраля сотни фермеров съехались на тракторах в Прагу. Они участвуют в акции протеста из-з несогласия с аграрной политикой ЕС и чешских властей. В СМИ также сообщали, что демонстранты намерены пригнать тысячу тракторов, чтобы перекрыть основные въезды в столицу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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