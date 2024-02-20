Лидер группы «Любэ» Расторгуев подарил бойцам «Пятнашки» миасский грузовик

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Концерт Любэ. Тюмень , расторгуев николай, любэ, группа любэ
Николай Расторгуев купил «Урал» и передал его бойцам СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев подарил бойцам СВО грузовик «Урал», который он купил в Миассе (Челябинская область) после концерта. По его словам, технику получила интернациональная бригада «Пятнашка», с командиром которой он дружит.

«Я говорю: „Урал нужен?“. Ахра [командир „Пятнашки“]: „Конечно, еще бы“. Я говорю: „А какой?“ Их там несколько модификаций. Он мне назвал, я напросился на прием к директору завода, с ним поговорил. Он понял все. И я приобрел „Урал“ прямо с первых рук, с конвейера», — передает издание «NEWS.ru» слова Расторгуева.

Артист отметил участие в отправке руководства автозавода «Урал». Они организовали транспортировку грузовика в Ростовскую область. От туда технику забрали бойцы «Пятнашки».

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Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев подарил бойцам СВО грузовик «Урал», который он купил в Миассе (Челябинская область) после концерта. По его словам, технику получила интернациональная бригада «Пятнашка», с командиром которой он дружит. «Я говорю: „Урал нужен?“. Ахра [командир „Пятнашки“]: „Конечно, еще бы“. Я говорю: „А какой?“ Их там несколько модификаций. Он мне назвал, я напросился на прием к директору завода, с ним поговорил. Он понял все. И я приобрел „Урал“ прямо с первых рук, с конвейера», — передает издание «NEWS.ru» слова Расторгуева. Артист отметил участие в отправке руководства автозавода «Урал». Они организовали транспортировку грузовика в Ростовскую область. От туда технику забрали бойцы «Пятнашки».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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