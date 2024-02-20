Лидер группы «Любэ» Расторгуев подарил бойцам «Пятнашки» миасский грузовик

Николай Расторгуев купил «Урал» и передал его бойцам СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев подарил бойцам СВО грузовик «Урал», который он купил в Миассе (Челябинская область) после концерта. По его словам, технику получила интернациональная бригада «Пятнашка», с командиром которой он дружит.

«Я говорю: „Урал нужен?“. Ахра [командир „Пятнашки“]: „Конечно, еще бы“. Я говорю: „А какой?“ Их там несколько модификаций. Он мне назвал, я напросился на прием к директору завода, с ним поговорил. Он понял все. И я приобрел „Урал“ прямо с первых рук, с конвейера», — передает издание «NEWS.ru» слова Расторгуева.

Артист отметил участие в отправке руководства автозавода «Урал». Они организовали транспортировку грузовика в Ростовскую область. От туда технику забрали бойцы «Пятнашки».