Счетная палата ХМАО выявила нарушения на сумму 1,5 миллиарда рублей

Счетная палата ХМАО выявила нарушений на сумму 1,5 миллиарда рублей за четвертый квартал 2023 года. Об этом на заседании комитета окружной думы по бюджету и финансам рассказал глава ведомства Владислав Маркунас.
«За отчетный период проверено и проанализировано использование средств более, чем на 3 миллиарда. По результатам выявлено нарушений на сумму около 1,5 миллиардов рублей, неэффективное использование средств и прочие нарушения», — сообщил председатель Счетной палаты.
По словам Маркунаса, в адрес руководителей органов исполнительной власти и госорганизаций направлено 13 представлений для принятия мер по устранению недостатков. Устранено недостатков на 25 миллионов рублей. «По предложению Счетной палаты 31 должностное лицо, по вине которых были допущены нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в финансовой сфере судами общей юрисдикции вынесено три решения о назначении штрафа», — добавил председатель контрольно-счетного органа
По результатам проверок КСО признано неэффективно использованными более 66 миллионов рублей. Остальные средства из полутора миллиардов подпадают под категорию «прочие нарушения».
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