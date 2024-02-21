112: в Омской области правоохранителей беспокоят странные пожары в церквях

В Омской области сотрудников правоохранительных органов беспокоят странные пожары в церквях. В регионе дотла сгорели храм и трапезная женского монастыря.
«Храм в поселке Марьяновка и трапезная Свято-Серафимовского женского монастыря сгорели дотла. Разница между пожарами составила двое суток. Официально о связи между возгораниями не говорят, но некоторые нюансы, вызывают подозрения у силовиков», — сообщает telegram-канал 112.
Церковные здания находятся в нескольких километрах друг от друга и пожары начались после наступления темноты. Местные жители считают, что церкви столкнулись с серийным поджигателем. Источник telegram-канала 112 в правоохранительных органах не сбрасывает со счетов эту версию.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Омской области. Ответ ожидается.
В центре Москвы ранее загорелся храм Николая Чудотворца. Из здания XVII века пошел густой дым. Возгорание началось из-за строительного мусора.
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