21 февраля 2024

112: в Омской области правоохранителей беспокоят странные пожары в церквях

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревянные строения выгорели полностью Фото:

В Омской области сотрудников правоохранительных органов беспокоят странные пожары в церквях. В регионе дотла сгорели храм и трапезная женского монастыря.

«Храм в поселке Марьяновка и трапезная Свято-Серафимовского женского монастыря сгорели дотла. Разница между пожарами составила двое суток. Официально о связи между возгораниями не говорят, но некоторые нюансы, вызывают подозрения у силовиков», — сообщает telegram-канал 112.

Церковные здания находятся в нескольких километрах друг от друга и пожары начались после наступления темноты. Местные жители считают, что церкви столкнулись с серийным поджигателем. Источник telegram-канала 112 в правоохранительных органах не сбрасывает со счетов эту версию.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Омской области. Ответ ожидается.

В центре Москвы ранее загорелся храм Николая Чудотворца. Из здания XVII века пошел густой дым. Возгорание началось из-за строительного мусора.

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В Омской области сотрудников правоохранительных органов беспокоят странные пожары в церквях. В регионе дотла сгорели храм и трапезная женского монастыря. «Храм в поселке Марьяновка и трапезная Свято-Серафимовского женского монастыря сгорели дотла. Разница между пожарами составила двое суток. Официально о связи между возгораниями не говорят, но некоторые нюансы, вызывают подозрения у силовиков», — сообщает telegram-канал 112. Церковные здания находятся в нескольких километрах друг от друга и пожары начались после наступления темноты. Местные жители считают, что церкви столкнулись с серийным поджигателем. Источник telegram-канала 112 в правоохранительных органах не сбрасывает со счетов эту версию. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по Омской области. Ответ ожидается. В центре Москвы ранее загорелся храм Николая Чудотворца. Из здания XVII века пошел густой дым. Возгорание началось из-за строительного мусора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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