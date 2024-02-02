В Москве горит храм Николая Чудотворца

Из-за строительного мусора могло начаться возгорание церкви
В центре Москвы загорелся храм Николая Чудотворца. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По предварительным данным, возгорание началось из-за строительного мусора.
«Храм Николая Чудотворца в Голутвине горит в центре Москвы. Со слов очевидцев, из здания XVII века идет густой черный дым», — говорится в сообщении. По предварительной информации, в церкви загорелся строительный мусор.
Ранее в Перми загорелся Храм Воздвижения Креста Господня. Площадь пожара достигла 135 квадратных метров.
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