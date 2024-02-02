В Москве горит храм Николая Чудотворца

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Пожар на складах. Екатеринбург, тушение огня, локализация пожара, пожарный
Из-за строительного мусора могло начаться возгорание церкви Фото:

В центре Москвы загорелся храм Николая Чудотворца. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По предварительным данным, возгорание началось из-за строительного мусора.

«Храм Николая Чудотворца в Голутвине горит в центре Москвы. Со слов очевидцев, из здания XVII века идет густой черный дым», — говорится в сообщении. По предварительной информации, в церкви загорелся строительный мусор.

Ранее в Перми загорелся Храм Воздвижения Креста Господня. Площадь пожара достигла 135 квадратных метров.

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В центре Москвы загорелся храм Николая Чудотворца. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По предварительным данным, возгорание началось из-за строительного мусора. «Храм Николая Чудотворца в Голутвине горит в центре Москвы. Со слов очевидцев, из здания XVII века идет густой черный дым», — говорится в сообщении. По предварительной информации, в церкви загорелся строительный мусор. Ранее в Перми загорелся Храм Воздвижения Креста Господня. Площадь пожара достигла 135 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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