В Челябинске женщины обогнали мужчин по срокам построения карьеры

22 февраля 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Женщины делают карьеру быстрее мужчин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске женщины ряда профессий обогнали мужчин по срокам построения карьеры. Сферы быстрого карьерного роста для женщин выяснили аналитики сервиса SuperJob в результате анализа резюме в начале 2024 года. «Женщины быстрее достигают позиций руководителей кол-центров (жительницы города добиваются ее в среднем за 4 года, а мужчины — за 5 лет) и начальников отделов кадров (7 и 8 лет соответственно). Также женщины быстрее становятся руководителями отделов снабжения, планово-экономических отделов, главными бухгалтерами и управляющими филиалами», — сообщили аналитики сервиса. В свою очередь мужчины быстрее достигают руководящих позиций в маркетинге, рекламе и PR, логистике и HR, бухгалтерии, закупках и продажах, а также в юриспруденции. В среднем равные сроки построения карьеры вне зависимости от пола сотрудника зафиксированы в таких сферах, как управление IT-проектами (в среднем по пять лет), руководство отделами дизайна, экономики и обучения персонала (по шесть лет). Синхронно достигают карьерных высот и директора региональных филиалов (по семь лет), коммерческие директора, директора по развитию, маркетингу, работе с клиентами (по восемь лет), персоналу (по девять лет) и исполнительных директоров (по десять лет).

В Челябинске женщины ряда профессий обогнали мужчин по срокам построения карьеры. Сферы быстрого карьерного роста для женщин выяснили аналитики сервиса SuperJob в результате анализа резюме в начале 2024 года. «Женщины быстрее достигают позиций руководителей кол-центров (жительницы города добиваются ее в среднем за 4 года, а мужчины — за 5 лет) и начальников отделов кадров (7 и 8 лет соответственно). Также женщины быстрее становятся руководителями отделов снабжения, планово-экономических отделов, главными бухгалтерами и управляющими филиалами», — сообщили аналитики сервиса. В свою очередь мужчины быстрее достигают руководящих позиций в маркетинге, рекламе и PR, логистике и HR, бухгалтерии, закупках и продажах, а также в юриспруденции. В среднем равные сроки построения карьеры вне зависимости от пола сотрудника зафиксированы в таких сферах, как управление IT-проектами (в среднем по пять лет), руководство отделами дизайна, экономики и обучения персонала (по шесть лет). Синхронно достигают карьерных высот и директора региональных филиалов (по семь лет), коммерческие директора, директора по развитию, маркетингу, работе с клиентами (по восемь лет), персоналу (по девять лет) и исполнительных директоров (по десять лет).