В Челябинске женщины обогнали мужчин по срокам построения карьеры

В Челябинске женщины ряда профессий обогнали мужчин по срокам построения карьеры. Сферы быстрого карьерного роста для женщин выяснили аналитики сервиса SuperJob в результате анализа резюме в начале 2024 года.
«Женщины быстрее достигают позиций руководителей кол-центров (жительницы города добиваются ее в среднем за 4 года, а мужчины — за 5 лет) и начальников отделов кадров (7 и 8 лет соответственно). Также женщины быстрее становятся руководителями отделов снабжения, планово-экономических отделов, главными бухгалтерами и управляющими филиалами», — сообщили аналитики сервиса.
В свою очередь мужчины быстрее достигают руководящих позиций в маркетинге, рекламе и PR, логистике и HR, бухгалтерии, закупках и продажах, а также в юриспруденции. В среднем равные сроки построения карьеры вне зависимости от пола сотрудника зафиксированы в таких сферах, как управление IT-проектами (в среднем по пять лет), руководство отделами дизайна, экономики и обучения персонала (по шесть лет). Синхронно достигают карьерных высот и директора региональных филиалов (по семь лет), коммерческие директора, директора по развитию, маркетингу, работе с клиентами (по восемь лет), персоналу (по девять лет) и исполнительных директоров (по десять лет).
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.