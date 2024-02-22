В ХМАО отметят 23 февраля эротическим шоу и вечеринкой в стиле «Слово пацана»

22 февраля 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

В честь Дня защитника Отечества в ХМАО устроят тематическую вечеринку в стиле «Слово пацана» Фото: пресс-служба «Ростелеком» В честь Дня защитника Отечества в ХМАО устроят не только соревновательные турниры, а и тематические вечеринки с эротическим шоу. О том, где развлечься в праздничные выходные, читайте в подборке URA.RU.



Сургут



Сургутяне планируют с размахом отметить 23 февраля как на публичных мероприятиях, так и на закрытых вечеринках. На центральной площади города организуют состязания на турниках и брусьях, перетягивание каната и прыжки через скакалку. А желающих испытать себя на силу и ловкость зовут на праздник богатырей. В завершение праздника московская стриптизерша покажет сургутянам эротическое шоу в одном из клубов.



Ханты-Мансийск



В Ханты-Мансийске организаторы праздников решили разнообразить День защитника Отечества вечеринкой в стиле «Слово пацана». Гостям предлагают нарядиться как герои сериала и прийти на дискотеку. А в городской арт-резиденции проведут патриотический квартирник, на котором желающие смогут спеть песни о родине.



Нижневартовск



Клубные выходные устроят и в Нижневартовске. Для вартовчан подготовили развлекательные программы с диско-шоу мужскими конкурсами. Жителей города также зовут на военно-патриотический фестиваль. Организаторы предлагают преодолеть полосу препятствий и поучаствовать в военно-тактических играх. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В честь Дня защитника Отечества в ХМАО устроят не только соревновательные турниры, а и тематические вечеринки с эротическим шоу. О том, где развлечься в праздничные выходные, читайте в подборке URA.RU. Сургут Сургутяне планируют с размахом отметить 23 февраля как на публичных мероприятиях, так и на закрытых вечеринках. На центральной площади города организуют состязания на турниках и брусьях, перетягивание каната и прыжки через скакалку. А желающих испытать себя на силу и ловкость зовут на праздник богатырей. В завершение праздника московская стриптизерша покажет сургутянам эротическое шоу в одном из клубов. Ханты-Мансийск В Ханты-Мансийске организаторы праздников решили разнообразить День защитника Отечества вечеринкой в стиле «Слово пацана». Гостям предлагают нарядиться как герои сериала и прийти на дискотеку. А в городской арт-резиденции проведут патриотический квартирник, на котором желающие смогут спеть песни о родине. Нижневартовск Клубные выходные устроят и в Нижневартовске. Для вартовчан подготовили развлекательные программы с диско-шоу мужскими конкурсами. Жителей города также зовут на военно-патриотический фестиваль. Организаторы предлагают преодолеть полосу препятствий и поучаствовать в военно-тактических играх.