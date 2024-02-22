В ХМАО отметят 23 февраля эротическим шоу и вечеринкой в стиле «Слово пацана»

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фото со съемок сериала "Слово пацана"
В честь Дня защитника Отечества в ХМАО устроят тематическую вечеринку в стиле «Слово пацана» Фото:

В честь Дня защитника Отечества в ХМАО устроят не только соревновательные турниры, а и тематические вечеринки с эротическим шоу. О том, где развлечься в праздничные выходные, читайте в подборке URA.RU.

Сургут

Сургутяне планируют с размахом отметить 23 февраля как на публичных мероприятиях, так и на закрытых вечеринках. На центральной площади города организуют состязания на турниках и брусьях, перетягивание каната и прыжки через скакалку. А желающих испытать себя на силу и ловкость зовут на праздник богатырей. В завершение праздника московская стриптизерша покажет сургутянам эротическое шоу в одном из клубов.

Ханты-Мансийск

В Ханты-Мансийске организаторы праздников решили разнообразить День защитника Отечества вечеринкой в стиле «Слово пацана». Гостям предлагают нарядиться как герои сериала и прийти на дискотеку. А в городской арт-резиденции проведут патриотический квартирник, на котором желающие смогут спеть песни о родине.

Нижневартовск

Клубные выходные устроят и в Нижневартовске. Для вартовчан подготовили развлекательные программы с диско-шоу мужскими конкурсами. Жителей города также зовут на военно-патриотический фестиваль. Организаторы предлагают преодолеть полосу препятствий и поучаствовать в военно-тактических играх.

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В честь Дня защитника Отечества в ХМАО устроят не только соревновательные турниры, а и тематические вечеринки с эротическим шоу. О том, где развлечься в праздничные выходные, читайте в подборке URA.RU. Сургут Сургутяне планируют с размахом отметить 23 февраля как на публичных мероприятиях, так и на закрытых вечеринках. На центральной площади города организуют состязания на турниках и брусьях, перетягивание каната и прыжки через скакалку. А желающих испытать себя на силу и ловкость зовут на праздник богатырей. В завершение праздника московская стриптизерша покажет сургутянам эротическое шоу в одном из клубов. Ханты-Мансийск В Ханты-Мансийске организаторы праздников решили разнообразить День защитника Отечества вечеринкой в стиле «Слово пацана». Гостям предлагают нарядиться как герои сериала и прийти на дискотеку. А в городской арт-резиденции проведут патриотический квартирник, на котором желающие смогут спеть песни о родине. Нижневартовск Клубные выходные устроят и в Нижневартовске. Для вартовчан подготовили развлекательные программы с диско-шоу мужскими конкурсами. Жителей города также зовут на военно-патриотический фестиваль. Организаторы предлагают преодолеть полосу препятствий и поучаствовать в военно-тактических играх.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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