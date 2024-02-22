В ХМАО назначен новый руководитель «Центроспас-Югории»

В ХМАО временно исполняющим обязанности КУ «Центроспас Югория» стал Павел Семенов. Об этом сообщает официальный сайт правительства Югры.
«По предложению Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры временно исполняющим обязанности директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Центроспас-Югория“ назначен Семенов Павел Сергеевич», — сообщается на сайте правительства. Ранее Семенов возглавлял управление обеспечения деятельности структуры.
Как рассказал URA.RU источник в «Центроспасе», Павел Семенов сменил на посту бывшего врио Андрея Евстигнеева. В пресс-службе учреждения агентству отказались комментировать кадровые перестановки. URA.RU направило запрос в Департамент региональной безопасности, на момент публикации ответ не поступил.
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