В ХМАО назначен новый руководитель «Центроспас-Югории»

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Наводнение. Нижневартовск, спасатель, центроспас
В «Центроспас-Югория» назначен новый руководитель Фото:

В ХМАО временно исполняющим обязанности КУ «Центроспас Югория» стал Павел Семенов. Об этом сообщает официальный сайт правительства Югры.

«По предложению Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры временно исполняющим обязанности директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Центроспас-Югория“ назначен Семенов Павел Сергеевич», — сообщается на сайте правительства. Ранее Семенов возглавлял управление обеспечения деятельности структуры.

Как рассказал URA.RU источник в «Центроспасе», Павел Семенов сменил на посту бывшего врио Андрея Евстигнеева. В пресс-службе учреждения агентству отказались комментировать кадровые перестановки. URA.RU направило запрос в Департамент региональной безопасности, на момент публикации ответ не поступил.

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В ХМАО временно исполняющим обязанности КУ «Центроспас Югория» стал Павел Семенов. Об этом сообщает официальный сайт правительства Югры. «По предложению Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры временно исполняющим обязанности директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Центроспас-Югория“ назначен Семенов Павел Сергеевич», — сообщается на сайте правительства. Ранее Семенов возглавлял управление обеспечения деятельности структуры. Как рассказал URA.RU источник в «Центроспасе», Павел Семенов сменил на посту бывшего врио Андрея Евстигнеева. В пресс-службе учреждения агентству отказались комментировать кадровые перестановки. URA.RU направило запрос в Департамент региональной безопасности, на момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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