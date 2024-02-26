В Челябинской области начали прививать от смертельно опасной инфекции

В поликлиниках Челябинской области стартовала вакцинация против пневмококковой инфекции, которая может привести к смертельно опасным пневмонии, менингиту и сепсису. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«До активного внедрения антибактериальных препаратов и массовой вакцинации пневмоккоковая инфекция считалась смертельной и каждый год уносила жизни свыше 1,5 миллиона человек. Самой важной мерой профилактики этой инфекции является вакцинация», — рассказала заведующая эпидемиологическим отделом ГБ №2 Миасса Татьяна Коренкова.
Коренкова уточнила, что благодаря вакцинации заражение пневмококком можно предотвратить, а если оно уже произошло — снизить выраженность симптомов и развитие осложнений. Особое внимание уделяют вакцинации пациентов группы риска с болезнями бронхолегочной системы. Вакцина способна надолго обеспечить защиту привитого человека.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинскую область привезут третью партию тривакцины от кори, паротита и краснухи. Поставка ожидается уже в марте.
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