26 февраля 2024

В Челябинской области начали прививать от смертельно опасной инфекции

В Челябинской области стартовала вакцинация от пневмококка
© Служба новостей «URA.RU»
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Пневмококк может вызвать пневмонию, менингит и сепсис Фото:

В поликлиниках Челябинской области стартовала вакцинация против пневмококковой инфекции, которая может привести к смертельно опасным пневмонии, менингиту и сепсису. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«До активного внедрения антибактериальных препаратов и массовой вакцинации пневмоккоковая инфекция считалась смертельной и каждый год уносила жизни свыше 1,5 миллиона человек. Самой важной мерой профилактики этой инфекции является вакцинация», — рассказала заведующая эпидемиологическим отделом ГБ №2 Миасса Татьяна Коренкова.

Коренкова уточнила, что благодаря вакцинации заражение пневмококком можно предотвратить, а если оно уже произошло — снизить выраженность симптомов и развитие осложнений. Особое внимание уделяют вакцинации пациентов группы риска с болезнями бронхолегочной системы. Вакцина способна надолго обеспечить защиту привитого человека.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинскую область привезут третью партию тривакцины от кори, паротита и краснухи. Поставка ожидается уже в марте.

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В поликлиниках Челябинской области стартовала вакцинация против пневмококковой инфекции, которая может привести к смертельно опасным пневмонии, менингиту и сепсису. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «До активного внедрения антибактериальных препаратов и массовой вакцинации пневмоккоковая инфекция считалась смертельной и каждый год уносила жизни свыше 1,5 миллиона человек. Самой важной мерой профилактики этой инфекции является вакцинация», — рассказала заведующая эпидемиологическим отделом ГБ №2 Миасса Татьяна Коренкова. Коренкова уточнила, что благодаря вакцинации заражение пневмококком можно предотвратить, а если оно уже произошло — снизить выраженность симптомов и развитие осложнений. Особое внимание уделяют вакцинации пациентов группы риска с болезнями бронхолегочной системы. Вакцина способна надолго обеспечить защиту привитого человека. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинскую область привезут третью партию тривакцины от кори, паротита и краснухи. Поставка ожидается уже в марте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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