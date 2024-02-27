Стало известно, кто погиб в ДТП с лосем в Свердловской области

В ДТП с лосем на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда погиб подросток-волейболист

28 февраля 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

По словам знакомых, молодой человек был хорошим волейболистом Фото: Анна Майорова © URA.RU Погибшим в ДТП на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда оказался 17-летний волейболист, о котором хорошо отзывались окружающие. Вечером 26 февраля автомобиль, в котором спортсмен ехал с соревнований, столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. О погибшем рассказали его знакомые. «Хороший был спортсмен, ужасная новость для всего волейбольного сообщества. Мне нравилась его игра, старался всегда отдаться игре на 100%, физические данные были очень хорошими», — рассказала порталу Е1.RU тренер по волейболу, которая знала спортсмена. Еще одна знакомая рассказала, что он был «великолепным парнем», хорошо учился и достигал успехов в спорте. По информации портала, погибший — младший из двух сыновей в семье. О водителе, который вез подростка с соревнований команды «Титан» в Нижнем Тагиле, знакомые также отзываются как об ответственном человеке. Автомобиль Lada врезался в перебегавшего дорогу лося, из-за чего перевернулся и попал в кювет. Водитель и другой пассажир получили телесные повреждения. Полиция проводит расследование по факту ДТП.

Погибшим в ДТП на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда оказался 17-летний волейболист, о котором хорошо отзывались окружающие. Вечером 26 февраля автомобиль, в котором спортсмен ехал с соревнований, столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем. О погибшем рассказали его знакомые. «Хороший был спортсмен, ужасная новость для всего волейбольного сообщества. Мне нравилась его игра, старался всегда отдаться игре на 100%, физические данные были очень хорошими», — рассказала порталу Е1.RU тренер по волейболу, которая знала спортсмена. Еще одна знакомая рассказала, что он был «великолепным парнем», хорошо учился и достигал успехов в спорте. По информации портала, погибший — младший из двух сыновей в семье. О водителе, который вез подростка с соревнований команды «Титан» в Нижнем Тагиле, знакомые также отзываются как об ответственном человеке. Автомобиль Lada врезался в перебегавшего дорогу лося, из-за чего перевернулся и попал в кювет. Водитель и другой пассажир получили телесные повреждения. Полиция проводит расследование по факту ДТП.