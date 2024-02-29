На Урале поменялись цены на автозапчасти. Скрин

29 февраля 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Уральцы начали экономить на оригинальных автозапчастях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В большинстве регионов УрФО к январю 2024 года подешевели автозапчасти, исключениями стали Свердловская область и ЯНАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Контур.Маркет». «Ситуация на Урале идет вразрез с федеральным трендом. В большинстве уральских регионов цены на запчасти снизились на 9%-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в Свердловской области на 10% и в ЯНАО (+3%) удорожали автозапчасти», — говорится в исследовании. В среднем по России стоимость запчастей и расходников за этот же период выросла на 26%. Средняя стоимость за деталь в Свердловской области в 2024 году подорожала с 711 до 734 рублей, в ЯНАО — с 573 до 688 рублей. Сильнее всего автозапчасти подешевели в Тюменской области — с 546 до 381 рубля и Челябинской области — с 1063 до 795 рублей. Также средняя цена на деталь упала в ХМАО и Курганской области — до 460 и 563 рублей соответственно. В 2023 году выручка автосервисов упала на 10-13% во всех уральских регионах, кроме Курганской области. Там автомагазины заработали на 70% больше, чем годом ранее. В 2024-м сильнее всего выручка упала в ХМАО (на 31%) и в Челябинской области (29%). Только тюменские магазины вышли в плюс-3%. «Выручка автосалонов и средняя стоимость запчастей в некоторых регионах УрФО снижается, потому что автовладельцы стали покупать более дешевые и неоригинальные запчасти или их аналоги. Нередко автомастерские сами предлагают две цены на запчасть: более высокую — для оригинальной, и низкую для аналога», — поделился мнением руководитель проекта «Контур.Авто» Антон Мерзляченцев. В большинстве регионов УрФО выручка автосалонов и цены на запчасти стабильно снижаются Таблица: «Контур.Маркет» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В большинстве регионов УрФО к январю 2024 года подешевели автозапчасти, исключениями стали Свердловская область и ЯНАО. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Контур.Маркет». «Ситуация на Урале идет вразрез с федеральным трендом. В большинстве уральских регионов цены на запчасти снизились на 9%-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в Свердловской области на 10% и в ЯНАО (+3%) удорожали автозапчасти», — говорится в исследовании. В среднем по России стоимость запчастей и расходников за этот же период выросла на 26%. Средняя стоимость за деталь в Свердловской области в 2024 году подорожала с 711 до 734 рублей, в ЯНАО — с 573 до 688 рублей. Сильнее всего автозапчасти подешевели в Тюменской области — с 546 до 381 рубля и Челябинской области — с 1063 до 795 рублей. Также средняя цена на деталь упала в ХМАО и Курганской области — до 460 и 563 рублей соответственно. В 2023 году выручка автосервисов упала на 10-13% во всех уральских регионах, кроме Курганской области. Там автомагазины заработали на 70% больше, чем годом ранее. В 2024-м сильнее всего выручка упала в ХМАО (на 31%) и в Челябинской области (29%). Только тюменские магазины вышли в плюс-3%. «Выручка автосалонов и средняя стоимость запчастей в некоторых регионах УрФО снижается, потому что автовладельцы стали покупать более дешевые и неоригинальные запчасти или их аналоги. Нередко автомастерские сами предлагают две цены на запчасть: более высокую — для оригинальной, и низкую для аналога», — поделился мнением руководитель проекта «Контур.Авто» Антон Мерзляченцев.