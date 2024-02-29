Производители дронов просят допустить их к проверкам оборудования аэродромов

Применение беспилотников позволит сократить затраты на 50% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предложили использовать дроны для проверки систем навигации и посадки на аэродромах. Представители отрасли заявили, что экономия от применения составит не менее 50%.

«Производители беспилотников в РФ предложили разрешить применение дронов для проверок радиотехнического оборудования аэродромов — в частности, систем посадки и навигации, локаторов, пеленгаторов. Применение дронов на 50% дешевле, чем самолетов, что доказывает практика в аэропортах Европы», — передает « Коммерсант » информацию от руководителя компании по производству дронов «Курсир» из НТИ «Аэронет» Виталия Мунирова.

В настоящее время такие проверки проводятся только на самолетах. Затраты ежегодно составляют 1 миллиард рублей. Заказчиком выступает Госкорпорация по организации воздушного движения. Она же стала инициатором поправок в законодательство по данному вопросу еще четыре года назад, но до сих пор движения по ним нет.

Минэкономики в 2023 году предлагало дать разрешение на использование беспилотных летательных объектов для сельского хозяйства. Однако Минобороны РФ запретило российским авиаторам использовать агродроны на юге и в центральной части России. В зону закрытого неба попадают Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области.