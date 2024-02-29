Производители дронов просят допустить их к проверкам оборудования аэродромов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Применение беспилотников позволит сократить затраты на 50% Фото:

Производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предложили использовать дроны для проверки систем навигации и посадки на аэродромах. Представители отрасли заявили, что экономия от применения составит не менее 50%.

«Производители беспилотников в РФ предложили разрешить применение дронов для проверок радиотехнического оборудования аэродромов — в частности, систем посадки и навигации, локаторов, пеленгаторов. Применение дронов на 50% дешевле, чем самолетов, что доказывает практика в аэропортах Европы», — передает «Коммерсант» информацию от руководителя компании по производству дронов «Курсир» из НТИ «Аэронет» Виталия Мунирова.

В настоящее время такие проверки проводятся только на самолетах. Затраты ежегодно составляют 1 миллиард рублей. Заказчиком выступает Госкорпорация по организации воздушного движения. Она же стала инициатором поправок в законодательство по данному вопросу еще четыре года назад, но до сих пор движения по ним нет.

Минэкономики в 2023 году предлагало дать разрешение на использование беспилотных летательных объектов для сельского хозяйства. Однако Минобороны РФ запретило российским авиаторам использовать агродроны на юге и в центральной части России. В зону закрытого неба попадают Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Производители беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предложили использовать дроны для проверки систем навигации и посадки на аэродромах. Представители отрасли заявили, что экономия от применения составит не менее 50%. «Производители беспилотников в РФ предложили разрешить применение дронов для проверок радиотехнического оборудования аэродромов — в частности, систем посадки и навигации, локаторов, пеленгаторов. Применение дронов на 50% дешевле, чем самолетов, что доказывает практика в аэропортах Европы», — передает «Коммерсант» информацию от руководителя компании по производству дронов «Курсир» из НТИ «Аэронет» Виталия Мунирова. В настоящее время такие проверки проводятся только на самолетах. Затраты ежегодно составляют 1 миллиард рублей. Заказчиком выступает Госкорпорация по организации воздушного движения. Она же стала инициатором поправок в законодательство по данному вопросу еще четыре года назад, но до сих пор движения по ним нет. Минэкономики в 2023 году предлагало дать разрешение на использование беспилотных летательных объектов для сельского хозяйства. Однако Минобороны РФ запретило российским авиаторам использовать агродроны на юге и в центральной части России. В зону закрытого неба попадают Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...