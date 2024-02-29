Пермяков зовут работать на острове в океане за зарплату в 170 тысяч

В Пермском крае набирают водителей для работы на острове северного архипелага
© Служба новостей «URA.RU»
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На острове есть полярные станции, аэродром и военная база (архивное фото) Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на острове Котельный, который входит в состав архипелага, расположенного в Северном ледовитом океане. Там требуются водители грузовых автомобилей. Им обещают платить заработную плату в 170 тысяч рублей.

«Для работы вахтовым методом требуются водители автомобилей грузоподъемностью до 40 тонн на остров Котельный в Якутии. График — 11 рабочих часов в день. Предоставляем жилье в общежитии на территории объекта. Есть кухня, душ и столовая, в которой можно бесплатно обедать трижды в день. Проезд в обе стороны осуществляется за счет компании. Оплачиваем больничные. Заработная плата — 170 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что в обязанности входит управление грузовиками всех марок и типов, отнесенными к одной из категорий транспортных средств B, С и D. Водители обязаны заправлять машины, заполнять путевые листы и проверять автомобили перед выездом на предмет технических неисправностей. Срок вахты не указан. Котельный входит в состав архипелага Новосибирские острова в Северном Ледовитом океане. Административно относится к Якутии. На острове имеются две российские полярные станции, аэродром Темп и военная база Северный Клевер.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу на архипелаге Новая Земля в Архангельской области. Трудиться необходимо вахтовым методом за зарплату в 240 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на острове Котельный, который входит в состав архипелага, расположенного в Северном ледовитом океане. Там требуются водители грузовых автомобилей. Им обещают платить заработную плату в 170 тысяч рублей. «Для работы вахтовым методом требуются водители автомобилей грузоподъемностью до 40 тонн на остров Котельный в Якутии. График — 11 рабочих часов в день. Предоставляем жилье в общежитии на территории объекта. Есть кухня, душ и столовая, в которой можно бесплатно обедать трижды в день. Проезд в обе стороны осуществляется за счет компании. Оплачиваем больничные. Заработная плата — 170 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что в обязанности входит управление грузовиками всех марок и типов, отнесенными к одной из категорий транспортных средств B, С и D. Водители обязаны заправлять машины, заполнять путевые листы и проверять автомобили перед выездом на предмет технических неисправностей. Срок вахты не указан. Котельный входит в состав архипелага Новосибирские острова в Северном Ледовитом океане. Административно относится к Якутии. На острове имеются две российские полярные станции, аэродром Темп и военная база Северный Клевер. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу на архипелаге Новая Земля в Архангельской области. Трудиться необходимо вахтовым методом за зарплату в 240 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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