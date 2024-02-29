В Екатеринбурге прошла премьера фильма «Новый Берлин» Алексея Федорченко

Алексей Федорченко презентовал фильм в Москве, Геленджике и Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прошла закрытая презентация игровой картины Алексея Федорченко «Новый Берлин». Трагикомедийный псевдодокументальный фильм в двух частях завершил трилогию автора, в которую входят «Первые на Луне» (2005) и «Большие змеи Улли-Кале» (2022). Показ прошел в Доме кино, где побывал корреспондент URA.RU.

Первая часть фильма рассказывает историю режиссер Виктора Шауфлера, студента Школы документального кино Марины Разбежкиной, который вместе с 18-летней дочерью приезжает в Колумбию. Здесь он пытается найти ответ на вопрос «Куда пропала его тетя Берта». Женщина исчезла, когда решила отправиться из Колумбии в Европу на пассажирском судне «Глория». Местонахождение корабля так и не определили, а трагедию в народе прозвали «Тайна 500 пропавших девственниц».

В ходе истории Виктор Шауфлер общается с жителями Южной Америки и попутно пытается всячески контролировать свою дочь. Его обеспокоенность передается через живую трясущуюся камеру, а съемки ведутся от первого лица девушки и отца. Камера цепляет жизнь врасплох и тем самым показывает неидеальность мира, которая вскоре раскроет историю русского немца с неожиданной стороны.

После фильм прерывается, и мы встречаем на экране Федорченко, которому владелец живого уголка с енотами показывает пленку с найденным фильмом о немецкой базе в Антарктиде. Сбежавшие от разгрома нацисты прячутся в бункере под снегом, строят новый Берлин и поклоняются енотам, которых считают «генералам любви».

«Это два самостоятельных фильма, которые объясняют, что происходит в другом, друг друга дополняют. Они сами по себе самодостаточны, но если смотреть сразу два, то становится больше понятно. Вообще было три части, но третью я „выбросил“», — поясняет Алексей Федорченко.

Также режиссер уточнил, что показы уже прошли в Москве и Геленджике, но картина еще была готова не полностью. «Мы не успели доделать несколько кадров и показывали, как рабочий материал. Мы дорабатывали еще два-три месяца», — рассказал Федорченко. Несмотря на то, что 29 февраля — в день 20-летия кинокомпании «29 февраля», прошел закрытый показ для съемочной группы, городская премьера также ожидается, но даты пока неизвестный. Кроме этого, показ проведут в Австралии.