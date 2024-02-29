Мэр Котова поручила срочно выделить аварийную бригаду для прочистки ливневок в Челябинске

Мэр Котова поручила срочно выделить бригаду для прочистки ливневок в Челябинске

01 марта 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Наталья Котова отметила, аварийную бригаду нужно выделить срочно, чтобы избежать подтоплений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Челябинска Наталья Котова поручила срочно выделить аварийную бригаду для прочистки ливневок. О необходимости следить за дождеприемными решетками, чтобы избежать подтоплений, глава города распорядилась 1 марта на аппаратном совещании. «Нужно обязательно выделить аварийную бригаду для срочной прочистки ливневок. В городе нужно избежать подтоплений», — заявила Котова. Как сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, за четыре дня дорожники вскрыли и промыли больше 400 дождеприемных решеток. Всего надо привести в порядок более 3,5 тысячи решеток. Эту работу прервут в ожидании сильных снегопадов, но по мере потепления продолжат. На данный момент на учете находится 118 мест подтопления, откуда срочно вывозят снег.

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила срочно выделить аварийную бригаду для прочистки ливневок. О необходимости следить за дождеприемными решетками, чтобы избежать подтоплений, глава города распорядилась 1 марта на аппаратном совещании. «Нужно обязательно выделить аварийную бригаду для срочной прочистки ливневок. В городе нужно избежать подтоплений», — заявила Котова. Как сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, за четыре дня дорожники вскрыли и промыли больше 400 дождеприемных решеток. Всего надо привести в порядок более 3,5 тысячи решеток. Эту работу прервут в ожидании сильных снегопадов, но по мере потепления продолжат. На данный момент на учете находится 118 мест подтопления, откуда срочно вывозят снег.