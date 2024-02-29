Мэр Котова поручила срочно выделить аварийную бригаду для прочистки ливневок в Челябинске

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила срочно выделить аварийную бригаду для прочистки ливневок. О необходимости следить за дождеприемными решетками, чтобы избежать подтоплений, глава города распорядилась 1 марта на аппаратном совещании.
«Нужно обязательно выделить аварийную бригаду для срочной прочистки ливневок. В городе нужно избежать подтоплений», — заявила Котова.
Как сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, за четыре дня дорожники вскрыли и промыли больше 400 дождеприемных решеток. Всего надо привести в порядок более 3,5 тысячи решеток.
Эту работу прервут в ожидании сильных снегопадов, но по мере потепления продолжат. На данный момент на учете находится 118 мест подтопления, откуда срочно вывозят снег.
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