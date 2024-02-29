29 февраля 2024

Мэр Котова поручила срочно выделить аварийную бригаду для прочистки ливневок в Челябинске

Мэр Котова поручила срочно выделить бригаду для прочистки ливневок в Челябинске
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Отчет Натальи Котовой на заседании Городской думы. Челябинск, котова наталья
Наталья Котова отметила, аварийную бригаду нужно выделить срочно, чтобы избежать подтоплений Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила срочно выделить аварийную бригаду для прочистки ливневок. О необходимости следить за дождеприемными решетками, чтобы избежать подтоплений, глава города распорядилась 1 марта на аппаратном совещании.

«Нужно обязательно выделить аварийную бригаду для срочной прочистки ливневок. В городе нужно избежать подтоплений», — заявила Котова.

Как сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, за четыре дня дорожники вскрыли и промыли больше 400 дождеприемных решеток. Всего надо привести в порядок более 3,5 тысячи решеток.

Эту работу прервут в ожидании сильных снегопадов, но по мере потепления продолжат. На данный момент на учете находится 118 мест подтопления, откуда срочно вывозят снег.

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Мэр Челябинска Наталья Котова поручила срочно выделить аварийную бригаду для прочистки ливневок. О необходимости следить за дождеприемными решетками, чтобы избежать подтоплений, глава города распорядилась 1 марта на аппаратном совещании. «Нужно обязательно выделить аварийную бригаду для срочной прочистки ливневок. В городе нужно избежать подтоплений», — заявила Котова. Как сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, за четыре дня дорожники вскрыли и промыли больше 400 дождеприемных решеток. Всего надо привести в порядок более 3,5 тысячи решеток. Эту работу прервут в ожидании сильных снегопадов, но по мере потепления продолжат. На данный момент на учете находится 118 мест подтопления, откуда срочно вывозят снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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