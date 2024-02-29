29 февраля 2024

УФСБ задержало в Татарстане пермяка по делу о госизмене

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяка задержали сотрудники УФСБ по Республике Татарстан
Пермяка задержали сотрудники УФСБ по Республике Татарстан Фото:

В Татарстане сотрудники регионального УФСБ задержали 33-летнего уроженца Пермского края Владимира Овчинникова. Мужчина обвиняется в госизмене. Оперативные мероприятия были проведены еще в конце октября 2023 года, но известно об этом стало только сейчас.

«УФСБ по Республике Татарстан возбудило второе уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Пермского края Владимира Овчинникова. Ему инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 275 УК РФ)», — пишет «Коммерсант».

Следствие считает, что Овчинников работал на военизированное объединение диверсантов, воюющих за ВСУ. Он передавал данные о промпредприятиях и местах дислокации Вооруженных сил РФ.

При обыске у пермяка был изъят мобильный телефон, в котором, предварительно были найдены факты, подтверждающие его связей с запрещенной в РФ террористической организацией. Овчинникову предъявлено обвинение по статье об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сейчас он содержится в СИЗО.

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В Татарстане сотрудники регионального УФСБ задержали 33-летнего уроженца Пермского края Владимира Овчинникова. Мужчина обвиняется в госизмене. Оперативные мероприятия были проведены еще в конце октября 2023 года, но известно об этом стало только сейчас. «УФСБ по Республике Татарстан возбудило второе уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Пермского края Владимира Овчинникова. Ему инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 275 УК РФ)», — пишет «Коммерсант». Следствие считает, что Овчинников работал на военизированное объединение диверсантов, воюющих за ВСУ. Он передавал данные о промпредприятиях и местах дислокации Вооруженных сил РФ. При обыске у пермяка был изъят мобильный телефон, в котором, предварительно были найдены факты, подтверждающие его связей с запрещенной в РФ террористической организацией. Овчинникову предъявлено обвинение по статье об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сейчас он содержится в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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