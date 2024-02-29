УФСБ задержало в Татарстане пермяка по делу о госизмене

01 марта 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Пермяка задержали сотрудники УФСБ по Республике Татарстан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Татарстане сотрудники регионального УФСБ задержали 33-летнего уроженца Пермского края Владимира Овчинникова. Мужчина обвиняется в госизмене. Оперативные мероприятия были проведены еще в конце октября 2023 года, но известно об этом стало только сейчас. «УФСБ по Республике Татарстан возбудило второе уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Пермского края Владимира Овчинникова. Ему инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 275 УК РФ)», — пишет «Коммерсант». Следствие считает, что Овчинников работал на военизированное объединение диверсантов, воюющих за ВСУ. Он передавал данные о промпредприятиях и местах дислокации Вооруженных сил РФ. При обыске у пермяка был изъят мобильный телефон, в котором, предварительно были найдены факты, подтверждающие его связей с запрещенной в РФ террористической организацией. Овчинникову предъявлено обвинение по статье об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сейчас он содержится в СИЗО.

В Татарстане сотрудники регионального УФСБ задержали 33-летнего уроженца Пермского края Владимира Овчинникова. Мужчина обвиняется в госизмене. Оперативные мероприятия были проведены еще в конце октября 2023 года, но известно об этом стало только сейчас. «УФСБ по Республике Татарстан возбудило второе уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Пермского края Владимира Овчинникова. Ему инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 275 УК РФ)», — пишет «Коммерсант». Следствие считает, что Овчинников работал на военизированное объединение диверсантов, воюющих за ВСУ. Он передавал данные о промпредприятиях и местах дислокации Вооруженных сил РФ. При обыске у пермяка был изъят мобильный телефон, в котором, предварительно были найдены факты, подтверждающие его связей с запрещенной в РФ террористической организацией. Овчинникову предъявлено обвинение по статье об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сейчас он содержится в СИЗО.