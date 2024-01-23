Суд оставил в СИЗО пермского фотографа Григория Скворцова по делу о госизмене

Меру пресечения для пермяка продлили 22 января
Лефортовский суд Москвы продлил арест фотографу из Перми Григория Скворцова. Его обвиняют в госизмене. Информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы
«Ходатайство следствия о продлении ареста Скворцову удовлетворено. Он останется в СИЗО», — следует из картотеки портала. Заседание по продлению меры пресечения прошло 22 января.
Скворцова обвиняют в государственной измене. Своей вины пермяк не признал, а детали уголовного дела засекречены. Ранее URA.RU писало, чем известен фотограф Скворцов.
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