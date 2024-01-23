Суд оставил в СИЗО пермского фотографа Григория Скворцова по делу о госизмене

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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Меру пресечения для пермяка продлили 22 января Фото:

Лефортовский суд Москвы продлил арест фотографу из Перми Григория Скворцова. Его обвиняют в госизмене. Информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы

«Ходатайство следствия о продлении ареста Скворцову удовлетворено. Он останется в СИЗО», — следует из картотеки портала. Заседание по продлению меры пресечения прошло 22 января.

Скворцова обвиняют в государственной измене. Своей вины пермяк не признал, а детали уголовного дела засекречены. Ранее URA.RU писало, чем известен фотограф Скворцов.

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Лефортовский суд Москвы продлил арест фотографу из Перми Григория Скворцова. Его обвиняют в госизмене. Информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы «Ходатайство следствия о продлении ареста Скворцову удовлетворено. Он останется в СИЗО», — следует из картотеки портала. Заседание по продлению меры пресечения прошло 22 января. Скворцова обвиняют в государственной измене. Своей вины пермяк не признал, а детали уголовного дела засекречены. Ранее URA.RU писало, чем известен фотограф Скворцов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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