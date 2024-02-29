29 февраля 2024

Синоптики подвели итоги зимы в Свердловской области

Зима в Свердловской области была аномально холодной с волнами тепла
© Служба новостей «URA.RU»
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Нарастания тепла пока ждать не стоит, но и аномальных морозов пока не предвидится Фото:

Календарная зима 2023—2024 годов принесла в Свердловскую область до 180% зимней нормы снега, а в Екатеринбурге за декабрь и февраль осадков выпало в 1,5 раза больше среднего многолетнего количества. При этом средняя температура зимы составила около -15 градусов, на крайнем севере области — до -16. Такими итогами поделился Уралгидрометцентр в telegram-канале.

«Характерной чертой зимы явилось чередование аномально холодных периодов с волнами тепла, восходящими к зимней оттепели. Наиболее морозная погода стояла в первой половине декабря, ее сменила оттепель второй половины месяца, приведшая к гололедице», — говорится в посте.

Теплая погода, которая пришла в регион в последние пять дней февраля, простоит первую неделю марта. Но синоптики обращают внимание, что нарастания тепла пока ждать не стоит. «5-7 марта в регион опустится арктический фронт, принесет снег (в основном небольшой) наступит более холодный период при температуре, близкой к норме: ночью -12,-18 градусов, днем -1,-5 градусов», — уточняет Уралгидрометцентр.

Сейчас Свердловскую область накрыл смог, который рассеется лишь к 5 марта. В регионе объявили первую степень опасности неблагоприятных метеорологических условий.

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Календарная зима 2023—2024 годов принесла в Свердловскую область до 180% зимней нормы снега, а в Екатеринбурге за декабрь и февраль осадков выпало в 1,5 раза больше среднего многолетнего количества. При этом средняя температура зимы составила около -15 градусов, на крайнем севере области — до -16. Такими итогами поделился Уралгидрометцентр в telegram-канале. «Характерной чертой зимы явилось чередование аномально холодных периодов с волнами тепла, восходящими к зимней оттепели. Наиболее морозная погода стояла в первой половине декабря, ее сменила оттепель второй половины месяца, приведшая к гололедице», — говорится в посте. Теплая погода, которая пришла в регион в последние пять дней февраля, простоит первую неделю марта. Но синоптики обращают внимание, что нарастания тепла пока ждать не стоит. «5-7 марта в регион опустится арктический фронт, принесет снег (в основном небольшой) наступит более холодный период при температуре, близкой к норме: ночью -12,-18 градусов, днем -1,-5 градусов», — уточняет Уралгидрометцентр. Сейчас Свердловскую область накрыл смог, который рассеется лишь к 5 марта. В регионе объявили первую степень опасности неблагоприятных метеорологических условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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