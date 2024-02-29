Синоптики подвели итоги зимы в Свердловской области

Календарная зима 2023—2024 годов принесла в Свердловскую область до 180% зимней нормы снега, а в Екатеринбурге за декабрь и февраль осадков выпало в 1,5 раза больше среднего многолетнего количества. При этом средняя температура зимы составила около -15 градусов, на крайнем севере области — до -16. Такими итогами поделился Уралгидрометцентр в telegram-канале.
«Характерной чертой зимы явилось чередование аномально холодных периодов с волнами тепла, восходящими к зимней оттепели. Наиболее морозная погода стояла в первой половине декабря, ее сменила оттепель второй половины месяца, приведшая к гололедице», — говорится в посте.
Теплая погода, которая пришла в регион в последние пять дней февраля, простоит первую неделю марта. Но синоптики обращают внимание, что нарастания тепла пока ждать не стоит. «5-7 марта в регион опустится арктический фронт, принесет снег (в основном небольшой) наступит более холодный период при температуре, близкой к норме: ночью -12,-18 градусов, днем -1,-5 градусов», — уточняет Уралгидрометцентр.
Сейчас Свердловскую область накрыл смог, который рассеется лишь к 5 марта. В регионе объявили первую степень опасности неблагоприятных метеорологических условий.
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