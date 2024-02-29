29 февраля 2024

Смог накрыл Свердловскую область на неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Екатеринбург, смог, вечерний город, туман, вечерний екатеринбург
Смог уйдет в течение недели, заявили в Уралгидрометцентре Фото:

Свердловскую область накрыл смог, который рассеется лишь к 5 марта. Об этом заявил Уралгидрометцентр на официальном сайте.

«С 20 часов 29 февраля до 20 часов 5 марта на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.

Ранее синоптик Алексей Пулин сообщил, что в Свердловской области 1 марта закончатся осадки, утихнет ветер и станет меньше облачности. Температура воздуха поднимется до +1 градуса.

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Свердловскую область накрыл смог, который рассеется лишь к 5 марта. Об этом заявил Уралгидрометцентр на официальном сайте. «С 20 часов 29 февраля до 20 часов 5 марта на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении. Ранее синоптик Алексей Пулин сообщил, что в Свердловской области 1 марта закончатся осадки, утихнет ветер и станет меньше облачности. Температура воздуха поднимется до +1 градуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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