Смог накрыл Свердловскую область на неделю

Смог уйдет в течение недели, заявили в Уралгидрометцентре
Свердловскую область накрыл смог, который рассеется лишь к 5 марта. Об этом заявил Уралгидрометцентр на официальном сайте.
«С 20 часов 29 февраля до 20 часов 5 марта на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — говорится в сообщении.
Ранее синоптик Алексей Пулин сообщил, что в Свердловской области 1 марта закончатся осадки, утихнет ветер и станет меньше облачности. Температура воздуха поднимется до +1 градуса.
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