Бастрыкин поручили проверить дом в Ирбите, в котором могут погибнуть жители

01 марта 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки Фото: Официальный сайт Президента РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после новости о том, что в Ирбите (Свердловская область) жителей аварийного дома не могут расселить долгое время. Информация об этом опубликовало ведомство в telegram-канале. Речь идет о здании 1868 года постройки, которое признано непригодным для проживания в 2019 году. При этом людей обещали расселить лишь в 2030 году. В доме в любой момент могут обрушиться стены и потолок, также нет нормальной системы отопления, а кирпичная кладка дровяных печей имеет щели и трещины, что приводит к задымлению жилых помещений. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — заявили в СКР. Исполнение поручения и ход проверки будут контролировать в центральном аппарате ведомства.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после новости о том, что в Ирбите (Свердловская область) жителей аварийного дома не могут расселить долгое время. Информация об этом опубликовало ведомство в telegram-канале. Речь идет о здании 1868 года постройки, которое признано непригодным для проживания в 2019 году. При этом людей обещали расселить лишь в 2030 году. В доме в любой момент могут обрушиться стены и потолок, также нет нормальной системы отопления, а кирпичная кладка дровяных печей имеет щели и трещины, что приводит к задымлению жилых помещений. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — заявили в СКР. Исполнение поручения и ход проверки будут контролировать в центральном аппарате ведомства.