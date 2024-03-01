Бастрыкин поручили проверить дом в Ирбите, в котором могут погибнуть жители

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Глава СК РФ, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после новости о том, что в Ирбите (Свердловская область) жителей аварийного дома не могут расселить долгое время. Информация об этом опубликовало ведомство в telegram-канале.

Речь идет о здании 1868 года постройки, которое признано непригодным для проживания в 2019 году. При этом людей обещали расселить лишь в 2030 году. В доме в любой момент могут обрушиться стены и потолок, также нет нормальной системы отопления, а кирпичная кладка дровяных печей имеет щели и трещины, что приводит к задымлению жилых помещений.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — заявили в СКР. Исполнение поручения и ход проверки будут контролировать в центральном аппарате ведомства.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после новости о том, что в Ирбите (Свердловская область) жителей аварийного дома не могут расселить долгое время. Информация об этом опубликовало ведомство в telegram-канале. Речь идет о здании 1868 года постройки, которое признано непригодным для проживания в 2019 году. При этом людей обещали расселить лишь в 2030 году. В доме в любой момент могут обрушиться стены и потолок, также нет нормальной системы отопления, а кирпичная кладка дровяных печей имеет щели и трещины, что приводит к задымлению жилых помещений. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — заявили в СКР. Исполнение поручения и ход проверки будут контролировать в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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