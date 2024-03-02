02 марта 2024
01 марта 2024

В Магнитогорске должников по кредитам начали вылавливать на дороге

ГУ МВД по Челябинской области: полиция и приставы провели мероприятие «Должник»
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН. Москва, фсин россии, фсин, федеральная служба судебных приставов
На злостных нарушителей материалы переданы в суд Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские совместно с судебными приставами провели рейдовое мероприятие «Должник». Правоохранители останавливали автомобилистов и проверяли их на наличие задолженностей за кредиты и неоплаченные штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Судебные приставы проверяли водителей на наличие задолженностей по оплате налогов, кредитов и коммунальных платежей. При наличии неоплаченных штрафов на сумму свыше 10 тысяч рублей на имущество должника накладывается арест. Во время рейда было выявлено пять таких должников», — заявили в пресс-службе ведомства.

В отношении водителей-должников составлены административные протоколы в соответствии с частью 2 статьи 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в установленный законом срок). Материалы направлены в мировой суд для принятия решения. В рамках исполнительного производства предусмотрен арест банковских счетов, наложение запрета на регистрацию машин, наложение ограничения на пользование водительским удостоверением, запрет на выезд за пределы России, арест движимого и недвижимого имущества.

Ежемесячно в Магнитогорске выписывают около пяти тысяч штрафов. Более 80% из них оплачивают. За два месяца 2024 года в службу судебных приставов для принудительного исполнения направлено свыше 1300 постановлений на сумму около миллиона рублей. На сегодняшний день свыше 700 тысяч рублей уже взыскано.

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В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские совместно с судебными приставами провели рейдовое мероприятие «Должник». Правоохранители останавливали автомобилистов и проверяли их на наличие задолженностей за кредиты и неоплаченные штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Судебные приставы проверяли водителей на наличие задолженностей по оплате налогов, кредитов и коммунальных платежей. При наличии неоплаченных штрафов на сумму свыше 10 тысяч рублей на имущество должника накладывается арест. Во время рейда было выявлено пять таких должников», — заявили в пресс-службе ведомства. В отношении водителей-должников составлены административные протоколы в соответствии с частью 2 статьи 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в установленный законом срок). Материалы направлены в мировой суд для принятия решения. В рамках исполнительного производства предусмотрен арест банковских счетов, наложение запрета на регистрацию машин, наложение ограничения на пользование водительским удостоверением, запрет на выезд за пределы России, арест движимого и недвижимого имущества. Ежемесячно в Магнитогорске выписывают около пяти тысяч штрафов. Более 80% из них оплачивают. За два месяца 2024 года в службу судебных приставов для принудительного исполнения направлено свыше 1300 постановлений на сумму около миллиона рублей. На сегодняшний день свыше 700 тысяч рублей уже взыскано.
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