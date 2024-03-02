В Магнитогорске должников по кредитам начали вылавливать на дороге

ГУ МВД по Челябинской области: полиция и приставы провели мероприятие «Должник»

03 марта 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

На злостных нарушителей материалы переданы в суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские совместно с судебными приставами провели рейдовое мероприятие «Должник». Правоохранители останавливали автомобилистов и проверяли их на наличие задолженностей за кредиты и неоплаченные штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Судебные приставы проверяли водителей на наличие задолженностей по оплате налогов, кредитов и коммунальных платежей. При наличии неоплаченных штрафов на сумму свыше 10 тысяч рублей на имущество должника накладывается арест. Во время рейда было выявлено пять таких должников», — заявили в пресс-службе ведомства. В отношении водителей-должников составлены административные протоколы в соответствии с частью 2 статьи 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в установленный законом срок). Материалы направлены в мировой суд для принятия решения. В рамках исполнительного производства предусмотрен арест банковских счетов, наложение запрета на регистрацию машин, наложение ограничения на пользование водительским удостоверением, запрет на выезд за пределы России, арест движимого и недвижимого имущества. Ежемесячно в Магнитогорске выписывают около пяти тысяч штрафов. Более 80% из них оплачивают. За два месяца 2024 года в службу судебных приставов для принудительного исполнения направлено свыше 1300 постановлений на сумму около миллиона рублей. На сегодняшний день свыше 700 тысяч рублей уже взыскано. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские совместно с судебными приставами провели рейдовое мероприятие «Должник». Правоохранители останавливали автомобилистов и проверяли их на наличие задолженностей за кредиты и неоплаченные штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Судебные приставы проверяли водителей на наличие задолженностей по оплате налогов, кредитов и коммунальных платежей. При наличии неоплаченных штрафов на сумму свыше 10 тысяч рублей на имущество должника накладывается арест. Во время рейда было выявлено пять таких должников», — заявили в пресс-службе ведомства. В отношении водителей-должников составлены административные протоколы в соответствии с частью 2 статьи 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в установленный законом срок). Материалы направлены в мировой суд для принятия решения. В рамках исполнительного производства предусмотрен арест банковских счетов, наложение запрета на регистрацию машин, наложение ограничения на пользование водительским удостоверением, запрет на выезд за пределы России, арест движимого и недвижимого имущества. Ежемесячно в Магнитогорске выписывают около пяти тысяч штрафов. Более 80% из них оплачивают. За два месяца 2024 года в службу судебных приставов для принудительного исполнения направлено свыше 1300 постановлений на сумму около миллиона рублей. На сегодняшний день свыше 700 тысяч рублей уже взыскано.