Губернатор ХМАО предложила Совфеду ввести новую меру поддержки бизнеса в РФ

04 марта 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила законодательно урегулировать онлайн-медиацию бизнес-конфликтов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе выездного заседания комитета Совета Федерации в Ханты-Мансийске по регламенту предложила предусмотреть в федеральном законодательстве проведение урегулирования споров в онлайн-режиме. Информация опубликована в официальном telegram-канале главы региона. «Предлагаем предусмотреть в федеральном законе проведение медиативных процедур в онлайн формате с соблюдением требований к конфиденциальности. Учитывая мнения югорских предпринимателей, предложено дополнить закон требованием к возрасту и образованию медиатора в зависимости от группы правоотношений — наши предложения к возрасту касаются именно споров между властью и бизнесом, — а также дать возможность региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей принимать с письменного согласия подконтрольного субъекта участие не только в проверках, но и в других мероприятиях, проводимых контрольным органом», — указано в публикации. Предложение губернатора поддержала бизнес-омбудсмен ХМАО Ирина Каск. В беседе с URA.RU она отметила, что в Югре институт бизнес-медиации интенсивно развивается, и участие в процедурах примирения применяется активно. «Сейчас онлайн-медиация в законодательстве не запрещена, но и не урегулирована. Предложенные изменения помогут нам достаточно спокойно заниматься этими процессами и избежать возможных злоупотреблений со стороны участников конфликта», — уточнила Каск. Ранее URA.RU писало о приезде сенаторов в Ханты-Мансийск. В городе прошло выездное заседание комитета Совфеда по регламенту на тему регулирования деятельности органов местного самоуправления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе выездного заседания комитета Совета Федерации в Ханты-Мансийске по регламенту предложила предусмотреть в федеральном законодательстве проведение урегулирования споров в онлайн-режиме. Информация опубликована в официальном telegram-канале главы региона. «Предлагаем предусмотреть в федеральном законе проведение медиативных процедур в онлайн формате с соблюдением требований к конфиденциальности. Учитывая мнения югорских предпринимателей, предложено дополнить закон требованием к возрасту и образованию медиатора в зависимости от группы правоотношений — наши предложения к возрасту касаются именно споров между властью и бизнесом, — а также дать возможность региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей принимать с письменного согласия подконтрольного субъекта участие не только в проверках, но и в других мероприятиях, проводимых контрольным органом», — указано в публикации. Предложение губернатора поддержала бизнес-омбудсмен ХМАО Ирина Каск. В беседе с URA.RU она отметила, что в Югре институт бизнес-медиации интенсивно развивается, и участие в процедурах примирения применяется активно. «Сейчас онлайн-медиация в законодательстве не запрещена, но и не урегулирована. Предложенные изменения помогут нам достаточно спокойно заниматься этими процессами и избежать возможных злоупотреблений со стороны участников конфликта», — уточнила Каск. Ранее URA.RU писало о приезде сенаторов в Ханты-Мансийск. В городе прошло выездное заседание комитета Совфеда по регламенту на тему регулирования деятельности органов местного самоуправления.