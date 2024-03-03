03 марта 2024
02 марта 2024

Губернатор ХМАО предложила Совфеду ввести новую меру поддержки бизнеса в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещение с Патрушевым. Курган, комарова наталья
Губернатор Югры Наталья Комарова предложила законодательно урегулировать онлайн-медиацию бизнес-конфликтов Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе выездного заседания комитета Совета Федерации в Ханты-Мансийске по регламенту предложила предусмотреть в федеральном законодательстве проведение урегулирования споров в онлайн-режиме. Информация опубликована в официальном telegram-канале главы региона.

«Предлагаем предусмотреть в федеральном законе проведение медиативных процедур в онлайн формате с соблюдением требований к конфиденциальности. Учитывая мнения югорских предпринимателей, предложено дополнить закон требованием к возрасту и образованию медиатора в зависимости от группы правоотношений — наши предложения к возрасту касаются именно споров между властью и бизнесом, — а также дать возможность региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей принимать с письменного согласия подконтрольного субъекта участие не только в проверках, но и в других мероприятиях, проводимых контрольным органом», — указано в публикации.

Предложение губернатора поддержала бизнес-омбудсмен ХМАО Ирина Каск. В беседе с URA.RU она отметила, что в Югре институт бизнес-медиации интенсивно развивается, и участие в процедурах примирения применяется активно. «Сейчас онлайн-медиация в законодательстве не запрещена, но и не урегулирована. Предложенные изменения помогут нам достаточно спокойно заниматься этими процессами и избежать возможных злоупотреблений со стороны участников конфликта», — уточнила Каск.

Ранее URA.RU писало о приезде сенаторов в Ханты-Мансийск. В городе прошло выездное заседание комитета Совфеда по регламенту на тему регулирования деятельности органов местного самоуправления.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе выездного заседания комитета Совета Федерации в Ханты-Мансийске по регламенту предложила предусмотреть в федеральном законодательстве проведение урегулирования споров в онлайн-режиме. Информация опубликована в официальном telegram-канале главы региона. «Предлагаем предусмотреть в федеральном законе проведение медиативных процедур в онлайн формате с соблюдением требований к конфиденциальности. Учитывая мнения югорских предпринимателей, предложено дополнить закон требованием к возрасту и образованию медиатора в зависимости от группы правоотношений — наши предложения к возрасту касаются именно споров между властью и бизнесом, — а также дать возможность региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей принимать с письменного согласия подконтрольного субъекта участие не только в проверках, но и в других мероприятиях, проводимых контрольным органом», — указано в публикации. Предложение губернатора поддержала бизнес-омбудсмен ХМАО Ирина Каск. В беседе с URA.RU она отметила, что в Югре институт бизнес-медиации интенсивно развивается, и участие в процедурах примирения применяется активно. «Сейчас онлайн-медиация в законодательстве не запрещена, но и не урегулирована. Предложенные изменения помогут нам достаточно спокойно заниматься этими процессами и избежать возможных злоупотреблений со стороны участников конфликта», — уточнила Каск. Ранее URA.RU писало о приезде сенаторов в Ханты-Мансийск. В городе прошло выездное заседание комитета Совфеда по регламенту на тему регулирования деятельности органов местного самоуправления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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