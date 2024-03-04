Бастрыкин заинтересовался домом в ХМАО, где жильцов затопило кипятком

05 марта 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил доложить о проверке дома в Пыть-Яхе, который затопило кипятком Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке аварийного многоквартирного дома в Пыть-Яхе (ХМАО). Строки его расселения постоянно переносятся, а жители страдают от последствий разрушения, сообщают в информационном центре СК РФ. «В СМИ и социальной сети сообщается… В 2018 году здание признано аварийным ввиду разрушения межэтажных перекрытий и ненадлежащей работы коммуникаций. В феврале текущего года в одной из квартир произошел прорыв батареи, из-за чего другие жилые помещения оказались затоплены горячей водой. Сроки расселения граждан регулярно переносятся», — написано в telegram-канале ведомства. Доклад должен быть предоставлен руководителем СУ СК России по ХМАО Михаилом Мокшиным. Также процессуальная проверка будет поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства. Жителей аварийного дома в Пыть-Яхе, которых должны были расселить еще в 2021 году, затопило из-за порыва батареи в одной из нежилых квартир. От кипятка пострадали стены дома и соседние квартиры.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке аварийного многоквартирного дома в Пыть-Яхе (ХМАО). Строки его расселения постоянно переносятся, а жители страдают от последствий разрушения, сообщают в информационном центре СК РФ. «В СМИ и социальной сети сообщается… В 2018 году здание признано аварийным ввиду разрушения межэтажных перекрытий и ненадлежащей работы коммуникаций. В феврале текущего года в одной из квартир произошел прорыв батареи, из-за чего другие жилые помещения оказались затоплены горячей водой. Сроки расселения граждан регулярно переносятся», — написано в telegram-канале ведомства. Доклад должен быть предоставлен руководителем СУ СК России по ХМАО Михаилом Мокшиным. Также процессуальная проверка будет поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства. Жителей аварийного дома в Пыть-Яхе, которых должны были расселить еще в 2021 году, затопило из-за порыва батареи в одной из нежилых квартир. От кипятка пострадали стены дома и соседние квартиры.