Бастрыкин заинтересовался домом в ХМАО, где жильцов затопило кипятком

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о проверке аварийного многоквартирного дома в Пыть-Яхе (ХМАО). Строки его расселения постоянно переносятся, а жители страдают от последствий разрушения, сообщают в информационном центре СК РФ.
«В СМИ и социальной сети сообщается… В 2018 году здание признано аварийным ввиду разрушения межэтажных перекрытий и ненадлежащей работы коммуникаций. В феврале текущего года в одной из квартир произошел прорыв батареи, из-за чего другие жилые помещения оказались затоплены горячей водой. Сроки расселения граждан регулярно переносятся», — написано в telegram-канале ведомства.
Доклад должен быть предоставлен руководителем СУ СК России по ХМАО Михаилом Мокшиным. Также процессуальная проверка будет поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.
Жителей аварийного дома в Пыть-Яхе, которых должны были расселить еще в 2021 году, затопило из-за порыва батареи в одной из нежилых квартир. От кипятка пострадали стены дома и соседние квартиры.
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