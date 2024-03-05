МИД РФ поставил ультиматум властям Германии

МИД РФ призвал не трогать российских журналистов в Германии
Немецкие журналисты, работающие в России, покинут страну, если власти ФРГ тронут российских корреспондентов в Германии. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Если власти ФРГ тронут российских корреспондентов в Германии, немецкие журналисты вынуждены будут покинуть Россию», — сообщили в Министерстве. Заявление приводит РИА Новости. Там также указали, что отказ послов Евросоюза в Москве от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым вызывает вопросы об их работе.
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