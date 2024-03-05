МИД РФ поставил ультиматум властям Германии

МИД: журналисты ФРГ покинут РФ, если власти тронут россиян
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Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, журналисты, ажиотаж, микрофоны
МИД РФ призвал не трогать российских журналистов в Германии Фото:

Немецкие журналисты, работающие в России, покинут страну, если власти ФРГ тронут российских корреспондентов в Германии. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Если власти ФРГ тронут российских корреспондентов в Германии, немецкие журналисты вынуждены будут покинуть Россию», — сообщили в Министерстве. Заявление приводит РИА Новости. Там также указали, что отказ послов Евросоюза в Москве от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым вызывает вопросы об их работе.

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Немецкие журналисты, работающие в России, покинут страну, если власти ФРГ тронут российских корреспондентов в Германии. Об этом сообщили в МИД РФ. «Если власти ФРГ тронут российских корреспондентов в Германии, немецкие журналисты вынуждены будут покинуть Россию», — сообщили в Министерстве. Заявление приводит РИА Новости. Там также указали, что отказ послов Евросоюза в Москве от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым вызывает вопросы об их работе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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