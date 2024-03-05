Минздрав выплатил челябинке компенсацию за невыданные лекарства

Деньги челябинка получила в качестве компенсации морального вреда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минздрав Челябинской области выплатил компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей за невыданные челябинке лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По иску прокурора судом в пользу женщины с областного минздрава взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Судебный акт исполнен», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что челябинка является инвалидом третьей группы из-за заболевания сахарным диабетом. Ей установили инсулиновую помпу и выдавали расходные материалы и инсулин, однако оригинальные медикаменты заменяли аналогами, на которые у женщины возникла непереносимость. Врачебные комиссии назначили ей медизделия другого производителя, но заявка в областной минздрав вовремя направлена не была. После вмешательства прокуратуры контракт на поставку препаратов был заключен, а пациентка получила нужные лекарства. По требованию региональной прокуратуры в областном минздраве утвержден приказ, как правильно оформлять заявки для таких пациентов.

Кроме того, в областной прокуратуре помогли беременной пациентке с ОВЗ, которой не выдавали препарат для разжижения крови до и после родов. Внесены представления министру здравоохранения области и главному врачу больницы, женщине лекарство предоставлено, четыре виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.