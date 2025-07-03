На челябинской Кировке скульптуре «Кокетка» установили новое зеркало

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Разбитое вандалами зеркало заменили новым
Разбитое вандалами зеркало заменили новым Фото:

На челябинской улице Кировка начали монтаж нового зеркала у скульптуры «Кокетка», которое ранее разбили вандалы. Об этом сообщили в комитете культуры мэрии Челябинска.

«Приступили к установке зеркала скульптуры „Кокетка“ на Кировке, которое было разбито в конце июня. Вскоре скульптура вновь будет радовать горожан своим первоначальным видом», — указано в telegram-канале учреждения.

Вандалы повредили зеркало на пешеходной части в центре Челябинска во второй половине июня. Полиция занялась поисками злоумышленников. Им оказался 19-летний молодой человек, который нанес повреждения зеркалу после ссоры с подругой.

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На челябинской улице Кировка начали монтаж нового зеркала у скульптуры «Кокетка», которое ранее разбили вандалы. Об этом сообщили в комитете культуры мэрии Челябинска. «Приступили к установке зеркала скульптуры „Кокетка“ на Кировке, которое было разбито в конце июня. Вскоре скульптура вновь будет радовать горожан своим первоначальным видом», — указано в telegram-канале учреждения. Вандалы повредили зеркало на пешеходной части в центре Челябинска во второй половине июня. Полиция занялась поисками злоумышленников. Им оказался 19-летний молодой человек, который нанес повреждения зеркалу после ссоры с подругой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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