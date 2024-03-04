В ХМАО эвакуировали школу из-за угрозы взрыва

05 марта 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Аноним позвонил в ЕДДС и сообщил об опасном предмете Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске эвакуировали 11 школу из-за угрозы взрыва. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Поступил звонок в ЕДДС. Неизвестный сообщил, что в 11 школе находится взрывное устройство. На место были направлены сотрудники экстренных служб», — сообщил собеседник. Прибывшие правоохранители обследовали здание школы. Опасных предметов не обнаружено. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске из-за угроз взрыва эвакуированы все школы города. В полицию города поступила информация от неизвестных, что в каждой школе находится взрывное устройство.

В Нижневартовске эвакуировали 11 школу из-за угрозы взрыва. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Поступил звонок в ЕДДС. Неизвестный сообщил, что в 11 школе находится взрывное устройство. На место были направлены сотрудники экстренных служб», — сообщил собеседник. Прибывшие правоохранители обследовали здание школы. Опасных предметов не обнаружено. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске из-за угроз взрыва эвакуированы все школы города. В полицию города поступила информация от неизвестных, что в каждой школе находится взрывное устройство.