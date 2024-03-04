04 марта 2024

В ХМАО эвакуировали школу из-за угрозы взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, эвакуация, выход из здания, школа, школьники, пожарная тревога
Аноним позвонил в ЕДДС и сообщил об опасном предмете Фото:

В Нижневартовске эвакуировали 11 школу из-за угрозы взрыва. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«Поступил звонок в ЕДДС. Неизвестный сообщил, что в 11 школе находится взрывное устройство. На место были направлены сотрудники экстренных служб», — сообщил собеседник.

Прибывшие правоохранители обследовали здание школы. Опасных предметов не обнаружено. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске из-за угроз взрыва эвакуированы все школы города. В полицию города поступила информация от неизвестных, что в каждой школе находится взрывное устройство.

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В Нижневартовске эвакуировали 11 школу из-за угрозы взрыва. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Поступил звонок в ЕДДС. Неизвестный сообщил, что в 11 школе находится взрывное устройство. На место были направлены сотрудники экстренных служб», — сообщил собеседник. Прибывшие правоохранители обследовали здание школы. Опасных предметов не обнаружено. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД по ХМАО. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске из-за угроз взрыва эвакуированы все школы города. В полицию города поступила информация от неизвестных, что в каждой школе находится взрывное устройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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