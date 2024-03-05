Военкор Коц сообщил, что ВСУ поразили корабль РФ «Сергей Котов»: главные новости СВО 5 марта

Военкор Коц: Украина подбила российский корабль «Сергей Котов» в Черном море

05 марта 2024 в 22:57 Размер текста - 17 +

ВС РФ продвигаются на авдеевском направлении, уточнили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские катера ночью обстреляли патрульный российский корабль «Сергей Котов». Об этом рассказал российский военкор Александр Коц, подчеркнув, что атаку противника отбить не смогли. Уже утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали железнодорожную станцию в Курской области, однако эта атака уже обошлась без пострадавших. Главные новости спецоперации к вечеру 5 марта — в материале URA.RU. Украинские атаки по российским территориям ВСУ ночью ударили по российскому кораблю «Сергей Котов» на территории Черного моря. Об этом рассказал военкор Александр Коц. Он подчеркнул, что экипаж корабля до последнего пытался отразить атаки, однако безуспешно, однако он выжил. Украина использовала для ударов безэкипажные катера. Отмечается, что данный корабль ВСУ пытались атаковать еще с лета прошлого года. В Минобороны РФ информацию об атаке пока не прокомментировали. Далее Украина обстреляла железнодорожную станцию села Глушаково в Курской области. Всего было зафиксировано девять прилетов. Губернатор региона Роман Старовойт, подчеркнул, что пострадавших нет. Однако в результате атки была повреждена линия электропередач, в связи с чем населенный пункт временно остался без электричества. Также сообщалось, что украинские беспилотники в этот день двигались к территории Воронежской области. Российские средства противовоздушной обороны находились в состоянии повышенной готовности. Ночью военкоры РФ также сообщали, что ВСУ пытались атаковать Крым. В Минобороны РФ ситуация не подтвердили. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкинском городском округе начался пожар на нефтебазе. По информации экстренных служб, ЧП произошло из-за падения дрона ВСУ. Успехи ВС РФ в зоне СВО Российские солдаты чуть более, чем за неделю смогли уничтожить уже третий американский танк Abrams. Об этом рассказал российский журналист Владимир Соловьев. Помимо этого ВС РФ продолжают наступление на авдеевском направлении, занимая более выгодные позиции, подчеркнули в Минобороны РФ, передает Пятый канал. Министр военного ведомства Сергей Шойгу также подчеркнул, что российские солдаты смогли укрепиться на линии Петровское — Ласточкино — Северное. Это территория, находящаяся недалеко от освобожденной Авдеевки. Также российские военные продвигаются на донецкое направление. Кроме того, бои продолжаются на запорожском и сватово-кременном направлениях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские катера ночью обстреляли патрульный российский корабль «Сергей Котов». Об этом рассказал российский военкор Александр Коц, подчеркнув, что атаку противника отбить не смогли. Уже утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали железнодорожную станцию в Курской области, однако эта атака уже обошлась без пострадавших. Главные новости спецоперации к вечеру 5 марта — в материале URA.RU. ВСУ ночью ударили по российскому кораблю «Сергей Котов» на территории Черного моря. Об этом рассказал военкор Александр Коц. Он подчеркнул, что экипаж корабля до последнего пытался отразить атаки, однако безуспешно, однако он выжил. Украина использовала для ударов безэкипажные катера. Отмечается, что данный корабль ВСУ пытались атаковать еще с лета прошлого года. В Минобороны РФ информацию об атаке пока не прокомментировали. Далее Украина обстреляла железнодорожную станцию села Глушаково в Курской области. Всего было зафиксировано девять прилетов. Губернатор региона Роман Старовойт, подчеркнул, что пострадавших нет. Однако в результате атки была повреждена линия электропередач, в связи с чем населенный пункт временно остался без электричества. Также сообщалось, что украинские беспилотники в этот день двигались к территории Воронежской области. Российские средства противовоздушной обороны находились в состоянии повышенной готовности. Ночью военкоры РФ также сообщали, что ВСУ пытались атаковать Крым. В Минобороны РФ ситуация не подтвердили. Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Губкинском городском округе начался пожар на нефтебазе. По информации экстренных служб, ЧП произошло из-за падения дрона ВСУ. Российские солдаты чуть более, чем за неделю смогли уничтожить уже третий американский танк Abrams. Об этом рассказал российский журналист Владимир Соловьев. Помимо этого ВС РФ продолжают наступление на авдеевском направлении, занимая более выгодные позиции, подчеркнули в Минобороны РФ, передает Пятый канал. Министр военного ведомства Сергей Шойгу также подчеркнул, что российские солдаты смогли укрепиться на линии Петровское — Ласточкино — Северное. Это территория, находящаяся недалеко от освобожденной Авдеевки. Также российские военные продвигаются на донецкое направление. Кроме того, бои продолжаются на запорожском и сватово-кременном направлениях.