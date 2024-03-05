Российские солдаты уничтожили третий Abrams ВСУ. Видео

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Бойцы ВС РФ поразили третий танк Abrams практически за неделю, передает Владимир Соловьев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные из Оренбургской области в зоне спецоперации на Украине уничтожили третий американский танк Abrams. Первый из них был поражен на прошлой неделе. Об этом сообщил российский журналист Владимир Соловьев.

«Слава русскому солдату!» — прокомментировал Владимир Соловьев подбитый танк российскими военными. Журналист также опубликовал соответствующие кадры в своем telegram-канале.

ВС РФ впервые с начала СВО уничтожили американский танк Abrams 26 февраля. Тогда танк был сначала замечен при помощи БПЛА, затем солдаты подбили вражескую технику из РПГ.

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Российские военные из Оренбургской области в зоне спецоперации на Украине уничтожили третий американский танк Abrams. Первый из них был поражен на прошлой неделе. Об этом сообщил российский журналист Владимир Соловьев. «Слава русскому солдату!» — прокомментировал Владимир Соловьев подбитый танк российскими военными. Журналист также опубликовал соответствующие кадры в своем telegram-канале. ВС РФ впервые с начала СВО уничтожили американский танк Abrams 26 февраля. Тогда танк был сначала замечен при помощи БПЛА, затем солдаты подбили вражескую технику из РПГ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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