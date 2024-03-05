Бойцы ВС РФ поразили третий танк Abrams практически за неделю, передает Владимир Соловьев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные из Оренбургской области в зоне спецоперации на Украине уничтожили третий американский танк Abrams. Первый из них был поражен на прошлой неделе. Об этом сообщил российский журналист Владимир Соловьев.
«Слава русскому солдату!» — прокомментировал Владимир Соловьев подбитый танк российскими военными. Журналист также опубликовал соответствующие кадры в своем telegram-канале.
ВС РФ впервые с начала СВО уничтожили американский танк Abrams 26 февраля. Тогда танк был сначала замечен при помощи БПЛА, затем солдаты подбили вражескую технику из РПГ.
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