Российские солдаты уничтожили третий Abrams ВСУ. Видео

05 марта 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Бойцы ВС РФ поразили третий танк Abrams практически за неделю, передает Владимир Соловьев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные из Оренбургской области в зоне спецоперации на Украине уничтожили третий американский танк Abrams. Первый из них был поражен на прошлой неделе. Об этом сообщил российский журналист Владимир Соловьев. «Слава русскому солдату!» — прокомментировал Владимир Соловьев подбитый танк российскими военными. Журналист также опубликовал соответствующие кадры в своем telegram-канале. ВС РФ впервые с начала СВО уничтожили американский танк Abrams 26 февраля. Тогда танк был сначала замечен при помощи БПЛА, затем солдаты подбили вражескую технику из РПГ.

Российские военные из Оренбургской области в зоне спецоперации на Украине уничтожили третий американский танк Abrams. Первый из них был поражен на прошлой неделе. Об этом сообщил российский журналист Владимир Соловьев. «Слава русскому солдату!» — прокомментировал Владимир Соловьев подбитый танк российскими военными. Журналист также опубликовал соответствующие кадры в своем telegram-канале. ВС РФ впервые с начала СВО уничтожили американский танк Abrams 26 февраля. Тогда танк был сначала замечен при помощи БПЛА, затем солдаты подбили вражескую технику из РПГ.