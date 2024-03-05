05 марта 2024

В ХМАО завыли сирены

В ХМАО проверили систему оповещения ЧС
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
В ХМАО прозвучали сирены 6 марта в 10:40 утра Фото:

В ХМАО 6 марта состоялась проверка системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Сирены прозвучали в 10:40 по местному времени. О проверке сообщил telegram-канал «Югра Официально».

«6 марта с 10:40 до 10:44 в автономном округе проведут проверку систем оповещения населения. Будут запущены электросирены и громкоговорители, а также переданы информационные сообщения по радио и телевидению. Мероприятия относятся к профилактическим и проводятся ежегодно в целях поддержания систем в постоянной готовности», — говорится в сообщении.

Ранее власти ХМАО предупредили югорчан о тестировании системы оповещения в регионе. Жителей округа попросили сохранять спокойствие во время включения сирен.

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В ХМАО 6 марта состоялась проверка системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Сирены прозвучали в 10:40 по местному времени. О проверке сообщил telegram-канал «Югра Официально». «6 марта с 10:40 до 10:44 в автономном округе проведут проверку систем оповещения населения. Будут запущены электросирены и громкоговорители, а также переданы информационные сообщения по радио и телевидению. Мероприятия относятся к профилактическим и проводятся ежегодно в целях поддержания систем в постоянной готовности», — говорится в сообщении. Ранее власти ХМАО предупредили югорчан о тестировании системы оповещения в регионе. Жителей округа попросили сохранять спокойствие во время включения сирен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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