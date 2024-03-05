В ХМАО завыли сирены

В ХМАО проверили систему оповещения ЧС

06 марта 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

В ХМАО прозвучали сирены 6 марта в 10:40 утра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО 6 марта состоялась проверка системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Сирены прозвучали в 10:40 по местному времени. О проверке сообщил telegram-канал «Югра Официально». «6 марта с 10:40 до 10:44 в автономном округе проведут проверку систем оповещения населения. Будут запущены электросирены и громкоговорители, а также переданы информационные сообщения по радио и телевидению. Мероприятия относятся к профилактическим и проводятся ежегодно в целях поддержания систем в постоянной готовности», — говорится в сообщении.



Ранее власти ХМАО предупредили югорчан о тестировании системы оповещения в регионе. Жителей округа попросили сохранять спокойствие во время включения сирен.

В ХМАО 6 марта состоялась проверка системы оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Сирены прозвучали в 10:40 по местному времени. О проверке сообщил telegram-канал «Югра Официально». «6 марта с 10:40 до 10:44 в автономном округе проведут проверку систем оповещения населения. Будут запущены электросирены и громкоговорители, а также переданы информационные сообщения по радио и телевидению. Мероприятия относятся к профилактическим и проводятся ежегодно в целях поддержания систем в постоянной готовности», — говорится в сообщении. Ранее власти ХМАО предупредили югорчан о тестировании системы оповещения в регионе. Жителей округа попросили сохранять спокойствие во время включения сирен.