В городах ХМАО прозвучат сирены, сообщающие о ЧС

29 февраля 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

6 марта 2024 в ХМАО прозвучит сигнал о ЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В населенных пунктах Ханты-Мансийского округа 6 марта прозвучат сирены, которые оповещают о чрезвычайных ситуациях. Мэрия столицы округа сообщила, что звуковой сигнал запустят в 10:40 по местному времени. «6 марта 2024 года в 10 часов 40 минут будет проведена проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения. Проверка состоится с запуском электросирен и громкоговорителей с передачей информационных сообщений посредством радио и телевидения», — оповестили власти Ханты-Мансийска. О запуске сирен также сообщили власти Урая и Лангепаса, ссылаясь на Департамент региональной безопасности Югры. Жителей округа попросили сохранять спокойствие во время включения сигнала. Ранее URA.RU писало, что в крупных городах ХМАО протестировали систему оповещения населения. Такие учения проходили по всей России.

В населенных пунктах Ханты-Мансийского округа 6 марта прозвучат сирены, которые оповещают о чрезвычайных ситуациях. Мэрия столицы округа сообщила, что звуковой сигнал запустят в 10:40 по местному времени. «6 марта 2024 года в 10 часов 40 минут будет проведена проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения. Проверка состоится с запуском электросирен и громкоговорителей с передачей информационных сообщений посредством радио и телевидения», — оповестили власти Ханты-Мансийска. О запуске сирен также сообщили власти Урая и Лангепаса, ссылаясь на Департамент региональной безопасности Югры. Жителей округа попросили сохранять спокойствие во время включения сигнала. Ранее URA.RU писало, что в крупных городах ХМАО протестировали систему оповещения населения. Такие учения проходили по всей России.