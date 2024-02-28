28 февраля 2024

В городах ХМАО прозвучат сирены, сообщающие о ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
6 марта 2024 в ХМАО прозвучит сигнал о ЧС Фото:

В населенных пунктах Ханты-Мансийского округа 6 марта прозвучат сирены, которые оповещают о чрезвычайных ситуациях. Мэрия столицы округа сообщила, что звуковой сигнал запустят в 10:40 по местному времени.

«6 марта 2024 года в 10 часов 40 минут будет проведена проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения. Проверка состоится с запуском электросирен и громкоговорителей с передачей информационных сообщений посредством радио и телевидения», — оповестили власти Ханты-Мансийска.

О запуске сирен также сообщили власти Урая и Лангепаса, ссылаясь на Департамент региональной безопасности Югры. Жителей округа попросили сохранять спокойствие во время включения сигнала.

Ранее URA.RU писало, что в крупных городах ХМАО протестировали систему оповещения населения. Такие учения проходили по всей России.

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В населенных пунктах Ханты-Мансийского округа 6 марта прозвучат сирены, которые оповещают о чрезвычайных ситуациях. Мэрия столицы округа сообщила, что звуковой сигнал запустят в 10:40 по местному времени. «6 марта 2024 года в 10 часов 40 минут будет проведена проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения. Проверка состоится с запуском электросирен и громкоговорителей с передачей информационных сообщений посредством радио и телевидения», — оповестили власти Ханты-Мансийска. О запуске сирен также сообщили власти Урая и Лангепаса, ссылаясь на Департамент региональной безопасности Югры. Жителей округа попросили сохранять спокойствие во время включения сигнала. Ранее URA.RU писало, что в крупных городах ХМАО протестировали систему оповещения населения. Такие учения проходили по всей России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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