В городах ХМАО прозвучат сирены, сообщающие о ЧС

В населенных пунктах Ханты-Мансийского округа 6 марта прозвучат сирены, которые оповещают о чрезвычайных ситуациях. Мэрия столицы округа сообщила, что звуковой сигнал запустят в 10:40 по местному времени.
«6 марта 2024 года в 10 часов 40 минут будет проведена проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения. Проверка состоится с запуском электросирен и громкоговорителей с передачей информационных сообщений посредством радио и телевидения», — оповестили власти Ханты-Мансийска.
О запуске сирен также сообщили власти Урая и Лангепаса, ссылаясь на Департамент региональной безопасности Югры. Жителей округа попросили сохранять спокойствие во время включения сигнала.
Ранее URA.RU писало, что в крупных городах ХМАО протестировали систему оповещения населения. Такие учения проходили по всей России.
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