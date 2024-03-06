Урбанист Москвин покидает Екатеринбург, назвав его «Быдлобургом»

06 марта 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Дмитрий Москвин принимает активное участие в жизни Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Урбанист и общественник Дмитрий Москвин намерен покинуть Екатеринбург в ближайшее время. По его словам, город стал выглядеть настолько плохо, что он не готов с этим мириться, написал он в своих соцсетях. «Сегодня прошел по центру. И молчать не могу: я потерял всякий интерес к этому городу и всему, что в нем творится. Это не мой город. Совсем. Это какой-то Быдлобург. Наглядная методичка, как из города сделать ***** [глубинку — прим. URA.RU]. Здесь невозможно жить, если есть хоть чуток тяги к прекрасному и доброму. Здесь опасно жить, потому что изничтожена природа и отравлен воздух», — пояснил Москвин. Урбанист уточнил, что на следующей неделе намерен уехать из Екатеринбурга за 2500 километров. В разговоре с URA.RU Москвин не стал комментировать свой пост, заявив, что «это личное». Москвин является координатором сообщества независимых экскурсоводов «Екбгуляем», членом Совета неравнодушных горожан. Общественник активно участвует в жизни города. Например, Москвин направлял обращения в мэрию и ГИБДД из-за большого количества автомобилей на Плотинке, а также призывал спасти гостиницу «Мадрид» на Уралмаше, которую атаковали вандалы.

Урбанист и общественник Дмитрий Москвин намерен покинуть Екатеринбург в ближайшее время. По его словам, город стал выглядеть настолько плохо, что он не готов с этим мириться, написал он в своих соцсетях. «Сегодня прошел по центру. И молчать не могу: я потерял всякий интерес к этому городу и всему, что в нем творится. Это не мой город. Совсем. Это какой-то Быдлобург. Наглядная методичка, как из города сделать ***** [глубинку — прим. URA.RU]. Здесь невозможно жить, если есть хоть чуток тяги к прекрасному и доброму. Здесь опасно жить, потому что изничтожена природа и отравлен воздух», — пояснил Москвин. Урбанист уточнил, что на следующей неделе намерен уехать из Екатеринбурга за 2500 километров. В разговоре с URA.RU Москвин не стал комментировать свой пост, заявив, что «это личное». Москвин является координатором сообщества независимых экскурсоводов «Екбгуляем», членом Совета неравнодушных горожан. Общественник активно участвует в жизни города. Например, Москвин направлял обращения в мэрию и ГИБДД из-за большого количества автомобилей на Плотинке, а также призывал спасти гостиницу «Мадрид» на Уралмаше, которую атаковали вандалы.