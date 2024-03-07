Жена челябинского губернатора Текслера рассказала, как проводит время с супругом

Жена губернатора Текслера рассказала о редком совместном отдыхе с супругом
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Концерт с участием Аиды Гарифуллиной. Челябинск, текслер алексей, текслер ирина
Супруги предпочитают посещение матчей, выступлений и активный отдых на лыжах и сапбордах Фото:

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина призналась, что супруги редко проводят свободное время совместно. Находится вместе можно и в рабочее время, считает супруга губернатора.

«Не часто, но бывает. Но ведь быть вместе — не обязательно в свободное время, а можно как раз и в самое занятое», — ответила Текслер на вопрос о свободном совместном времени telegram-каналу «16 негритят».

Чаще всего совместных отдых семья проводит на хоккейных матчах, а также совместно выгуливает собаку. По возможности глава региона составляет супруге компанию в театре и филармонии. У семьи губернатора есть традиция: раз в неделю они проводят вечер настольных игр. Зимой в хорошую погоду Текслеры катаются на горнолыжных курортах региона, а летом устраивают долгие заплывы на сапбордах по челябинским озерам.

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Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина призналась, что супруги редко проводят свободное время совместно. Находится вместе можно и в рабочее время, считает супруга губернатора. «Не часто, но бывает. Но ведь быть вместе — не обязательно в свободное время, а можно как раз и в самое занятое», — ответила Текслер на вопрос о свободном совместном времени telegram-каналу «16 негритят». Чаще всего совместных отдых семья проводит на хоккейных матчах, а также совместно выгуливает собаку. По возможности глава региона составляет супруге компанию в театре и филармонии. У семьи губернатора есть традиция: раз в неделю они проводят вечер настольных игр. Зимой в хорошую погоду Текслеры катаются на горнолыжных курортах региона, а летом устраивают долгие заплывы на сапбордах по челябинским озерам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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